Sächsische Unterwäsche-Firma muss Insolvenz anmelden: Das sagt der Chef dazu

Rötha - Schwere Zeiten für die Unterwäsche-Kette "Herzog & Bräuer"! Das sächsische Unternehmen musste erneut Insolvenz anmelden . Nun äußert sich der Chef zu der Entscheidung.

Zur Insolvenz seines Unternehmens hat der Geschäftsführer von "Herzog & Bräuer" nun ein Statement abgegeben. © IMAGO/Rust

Mit Beschluss vom 10. November kam das Amtsgericht Leipzig dem Antrag von Geschäftsführer Frank Herzog nach.

"Auch wenn der Schritt in die gerichtliche Sanierung schwerfällt, sehen wir das Verfahren als Chance für einen Neuanfang", sagte Herzog. Er sei fest davon überzeugt, dass die Firma mit einer klaren Sanierungsstrategie und einer fokussierten Ausrichtung wieder auf einen stabilen Kurs gebracht werden könne.

Ziel soll es dabei auch sein, alle 400 Arbeitsplätze des Betriebs zu sichern. "Die Löhne und Gehälter der Beschäftigten sind für die Monate November, Dezember und Januar durch das Insolvenzgeld der Bundesagentur für Arbeit gesichert", erklärte Rechtsanwalt Stefan Ettelt, der Generalbevollmächtigte im Verfahren.

Die Filialen seien weiterhin geöffnet, der Verkauf könne somit stattfinden. "Unser Fokus liegt nun darauf, die vielversprechendsten finanziellen und operativen Maßnahmen zu identifizieren und konsequent umzusetzen", so der Jurist.