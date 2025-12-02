 1.335

Sächsische Unterwäsche-Firma muss Insolvenz anmelden: Das sagt der Chef dazu

Die Unterwäsche-Kette "Herzog & Bräuer" musste erneut Insolvenz anmelden. Nun äußert sich der Chef zu der Entscheidung.

Von Maximilian Schiffhorst

Rötha - Schwere Zeiten für die Unterwäsche-Kette "Herzog & Bräuer"! Das sächsische Unternehmen musste erneut Insolvenz anmelden. Nun äußert sich der Chef zu der Entscheidung.

Zur Insolvenz seines Unternehmens hat der Geschäftsführer von "Herzog &amp; Bräuer" nun ein Statement abgegeben.
Zur Insolvenz seines Unternehmens hat der Geschäftsführer von "Herzog & Bräuer" nun ein Statement abgegeben.  © IMAGO/Rust

Mit Beschluss vom 10. November kam das Amtsgericht Leipzig dem Antrag von Geschäftsführer Frank Herzog nach.

"Auch wenn der Schritt in die gerichtliche Sanierung schwerfällt, sehen wir das Verfahren als Chance für einen Neuanfang", sagte Herzog. Er sei fest davon überzeugt, dass die Firma mit einer klaren Sanierungsstrategie und einer fokussierten Ausrichtung wieder auf einen stabilen Kurs gebracht werden könne.

Ziel soll es dabei auch sein, alle 400 Arbeitsplätze des Betriebs zu sichern. "Die Löhne und Gehälter der Beschäftigten sind für die Monate November, Dezember und Januar durch das Insolvenzgeld der Bundesagentur für Arbeit gesichert", erklärte Rechtsanwalt Stefan Ettelt, der Generalbevollmächtigte im Verfahren.

200 Jahre Tradition: Er ist der letzte Bäcker der Wildenfelser Pfefferkuchen
Sachsen 200 Jahre Tradition: Er ist der letzte Bäcker der Wildenfelser Pfefferkuchen

Die Filialen seien weiterhin geöffnet, der Verkauf könne somit stattfinden. "Unser Fokus liegt nun darauf, die vielversprechendsten finanziellen und operativen Maßnahmen zu identifizieren und konsequent umzusetzen", so der Jurist.

Außergerichtliche Maßnahmen konnten keine spürbare Abhilfe schaffen

Zu den Problemfaktoren gehört unter anderem die erhöhte Kaufzurückhaltung. (Symbolfoto)
Zu den Problemfaktoren gehört unter anderem die erhöhte Kaufzurückhaltung. (Symbolfoto)  © 123RF/liudmilachernetska

Als Gründe für die wirtschaftliche Schieflage nannte "Herzog & Bräuer" die unerwartet niedrigen Umsätze infolge der Corona-Pandemie, die erhöhte Kaufzurückhaltung und den Anstieg der Allgemeinkosten.

"Die bereits eingeleiteten außergerichtlichen Maßnahmen konnten die Situation nicht mehr ausreichend verbessern", heißt es. Folglich habe die Geschäftsführung eine Insolvenzantragsstellung in die Wege geleitet.

Eine solche Entscheidung musste das Unternehmen mit Hauptsitz in Rötha (Landkreis Leipzig) nach 2020 nun bereits ein zweites Mal treffen.

Winterharter Job: Gartenbauer lebt und arbeitet unter Palmen
Sachsen Winterharter Job: Gartenbauer lebt und arbeitet unter Palmen

Bundesweit gibt es 93 "Herzog & Bräuer"-Stores im stationären Einzelhandel. Daneben wird auch ein Online-Shop betrieben. Der Fokus liegt auf hochwertiger Wäsche von Markenherstellern.

Titelfoto: IMAGO/Rust

Mehr zum Thema Sachsen: