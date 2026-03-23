Drei Jahre nach verheerendem Brand: Wiederaufbau-Pläne für Stadtkirche endlich konkret

Großröhrsdorf - Flammen fraßen Dach und Turm, zurück blieb nur eine schwarze Ruine . Was einst das Herz von Großröhrsdorf (bei Radeberg) war, wurde 2023 durch Brandstiftung in einer Nacht zerstört. Jetzt beginnt ein neues Kapitel - mit großen Emotionen und mutigen Plänen.

Von außen soll an das alte und traditionelle Bild der Stadtkirche angeknüpft werden. © CODE UNIQUE

Die Stadtkirche, eines der bedeutendsten barocken Bauwerke der Region, soll wiederauferstehen. Und zwar nicht irgendwie, sondern fast genauso, wie sie einmal war. Den Wettbewerb gewann das Dresdner Büro Code Unique Architekten mit einem Entwurf, der Vergangenheit und Zukunft verbindet.

Dominic Geppert (39), Architekt und Leiter der Wettbewerbsabteilung bei Code Unique, freut sich über die Möglichkeit, die Stadtkirche wieder aufzubauen, weiß aber aufgrund des Brandes auch um die Schwierigkeit der Aufgabe.

"Natürlich war das eine besondere Herausforderung. Wir haben uns die Frage gestellt, wie wir mit dem Bauwerk umgehen. In einem sehr intensiven Prozess haben wir uns für die Wiederherstellung der alten Kirche entschieden."

Doch einfach wird das nicht. Die Ruine ist schwer beschädigt, Statik und Fundament müssen neu geprüft werden. "Da gibt es noch einige Fragen zu klären."