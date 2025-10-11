Dresdner Verbraucher-Schützerin warnte noch vor Geschäftsgebaren: Jetzt ist Firma insolvent

Dresden/Plattling - Eine Verbraucherschützerin aus Dresden war alarmiert: Gleich mehrere Beschwerden lagen ihr gegen die "123 Shared Mobility Germany" mit Sitz in Plattling ( Bayern ) vor. Nun ist die Firma insolvent.

Die "123 Shared Mobility Germany" vermietete Transporter deutschlandweit an zahlreichen Standorten. Das Geschäftsgebaren stieß bei Verbraucherschützern auf großes Unverständnis. (Symbolfoto) © 123RF/scharfsinn86

Das Unternehmenskonzept bestand in der Vermietung von Transportern - etwa für Umzüge oder Großeinkäufe. Allein in Sachsens Landeshauptstadt gab es 18 Standorte für die Ausleihe.

Doch das Geschäftsgebaren stieß bei Sachsens Verbraucherzentrale auf deutliche Kritik. So warnte Rechtsberaterin Franziska Geißler in einer Mitteilung vom Montag eindringlich vor der Buchung eines Angebots.

Besonders gravierend seien verheimlichte Kautionsforderungen von bis zu 1000 Euro, die erst nach Abschluss der Buchung angezeigt würden. "Ein Hinweis findet sich lediglich etwas versteckt auf der Startseite und in den AGB", so Geißler. Dies sei intransparent.



Hinzu komme, dass die Erstattung von gezahlten Kautionen nach Rückgabe des Fahrzeugs mit einer 28-tägigen Wartefrist hätte beantragt werden müssen und dann trotz mehrfacher Aufforderungen nicht pünktlich erfolgt sei. Auch hätten Kunden im Bestellprozess wegen unübersichtlicher Button-Gestaltung ein teures Schutzpaket angedreht bekommen, das sie eigentlich überhaupt nicht hätten auswählen wollen.