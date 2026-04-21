Drohnen-Ärger bei Polizei in Sachsen: Was darf von oben überwacht werden?

Dresden - Autofahren und gleichzeitig am Handy daddeln - das kostet. Wenn man erwischt wird. Eine Erstfassung für die Neuauflage des Sächsischen Polizeigesetzes sah vor, Handysünder mittels Polizeidrohne aufzuspüren. Das ist inzwischen kein Thema mehr. Dennoch ist die Kritik an dem Entwurf groß.

Ursprünglich sollten Drohnen bei der Jagd auf "Handysünder" zum Einsatz kommen. © picture alliance/dpa

Mit der neuen gesetzlichen Regelung (§ 71 Abs. 1 E-SächsPVDG) soll der Einsatz von Drohnen nur auf eine gesetzliche Grundlage gestellt werden, heißt es auf TAG24-Anfrage aus dem Innenministerium.

Eine Erweiterung der Zulässigkeit der Datenerhebung oder Bildübertragung durch die Polizei sei damit nicht verbunden.

Heißt konkret: Drohnen sollen auch künftig nur im öffentlichen Raum zum Einsatz kommen, etwa gegen unbemannte Fahrzeugsysteme ("Spionage-Drohen"), zur Lagebeurteilung und Einsatzführung oder zur allgemeinen Verkehrsüberwachung.

Dazu Innenminister Armin Schuster (64, CDU): "In einem Alltag, in dem wir tagtäglich ganz selbstverständlich den technologischen Fortschritt für uns nutzen, muss auch die Polizei tun dürfen, was sie für die Sicherheit in einer innovativen Gesellschaft können soll."