Über Sachsens Arbeitsmarkt ziehen dunkle Wolken auf

Dresden - Noch mehr dunkle Wolken über dem Arbeitsmarkt: Klaus-Peter Hansen (64) rechnet als Chef der Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit mit einem weiteren Anstieg der Arbeitslosigkeit in diesem Jahr. Globale Krisen und eine Wirtschaftsflaute bringen Sachsens Arbeitsmarkt in Bedrängnis.

Die Agentur für Arbeit bekam 2025 in Sachsen 73.036 freie Stellen gemeldet. © dpa/Sebastian Kahnert

"Das Jahr 2025 war kein gutes, aber ein stabiles Jahr", resümierte Klaus-Peter Hansen. Als Optimist schaut er zuerst stets auf die positiven Erkenntnisse.

2025 zeigte, dass Jobsuchende in Sachsen sehr bemüht sind und sich nicht tatenlos ihrem Schicksal ergeben. Ein Indiz dafür: Die Pendlerquote steigt (wieder). Menschen sind bereit, weitere Wege zur Arbeit auf sich zu nehmen.

Die Vermittlung von ausgebildeten Fachkräften gelingt der Agentur. Es bleibt dabei: Je höher die Qualifikation, desto geringer das Risiko, seinen Job zu verlieren. Probleme gibt es da, wo Abschlüsse fehlen und es zum Beispiel an Sprachkenntnissen und digitalen Kompetenzen mangelt.



25 Prozent der Arbeitslosen in Sachsen haben einen Migrationshintergrund. Die Erfolgsgeschichte der Vermittlung von Flüchtlingen in Arbeit kann nicht fortgeschrieben werden angesichts der schlechten Wirtschaftslage.