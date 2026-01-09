Versuchter Mord? 25-Jähriger legt Brand in Büro und verletzt Mitarbeiterin

Torgau - Die Kriminalpolizei in Torgau ermittelt seit Donnerstag wegen des Verdachts des versuchten Mordes, der schweren Brandstiftung und der gefährlichen Körperverletzung. Unter Verdacht der Beamten: ein 25-jähriger Deutscher. Er soll versucht haben, im Büro einer Hausverwaltung ein Feuer zu legen.

Hinzugerufene Beamte konnten den jungen Mann unweit des Tatortes stellen und festnehmen. Er befindet sich inzwischen in einer psychiatrischen Klinik. (Symbolbild) © foottoo/123rf

Die Tat soll sich laut den Ermittlern am Donnerstag gegen 14.40 Uhr in dem Büro an der Lasallestraße ereignet haben. Mit der Brandstiftung war es dabei jedoch nicht geschehen. Der junge Mann soll anschließend auch noch eine 62-jährige Mitarbeiterin mit einem gefährlichen Gegenstand verletzt haben, bevor er versuchte zu fliehen.

Hinzugerufene Beamte konnten den flüchtigen Tatverdächtigen unweit des Tatorts stellen und festnehmen. Ein Zeuge des Vorfalls verhinderte derweil Schlimmeres in dem Büro. Er löschte den Brand, noch bevor die Feuerwehr eingetroffen war.

Die verletzte Mitarbeiterin wurde für eine ambulante Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Der Beschuldigte wurde am heutigen Freitag einem Ermittlungsrichter am Leipziger Amtsgericht vorgeführt. Dieser ordnete die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus an.