Einschläge und Hass-Aufkleber: Rechte Attacke auf Eliteschule

Altenberg - Das Elite-Sportgymnasium "Glückauf" in Altenberg gilt als Aushängeschild bei der Förderung von Spitzensportlern. Rund 80 Nachwuchsathleten leben und trainieren im Internat, rund 400 Schüler gehen hier zum Schulunterricht. Am Sonntagabend wurde die Eingangstür der Schule mehrfach von Einschlägen durchbohrt, Metallkugeln wurden sichergestellt.

Der Schulleiter der Eliteschule entdeckte den Schaden und informierte die Polizei. © Marko Förster

Stunden zuvor hatten Beamte der Bundespolizei durchlöcherte Scheiben am Bahnhofsgebäude in Altenberg bemerkt, Metallkugeln waren gefunden worden. Am frühen Abend und nur wenige Minuten Fußweg entfernt wurde dann die Eingangstür des Sportgymnasiums attackiert.

Zahlreiche Sticker mit eindeutig rechten Botschaften waren aufgeklebt, darunter: "#REMIGRATION", "DEUTSCHLAND IMMER ZUERST", "FCK GRÜNE", "FCK ANTIFA", "MAKE GERMANY GREAT AGAIN" sowie "Braun ist bunt genug". Auch das Symbol der Schwarzen Sonne, ein Zeichen aus der NS-Zeit, wurde entdeckt.

Die Tür selbst wurde mehrfach durchlöchert. "Vor der Tür fanden sich einzelne Metallkugeln", berichtet Polizeisprecher Marko Laske (50). Der Staatsschutz ermittelt.

Seit Jahren besteht ein Austausch zwischen Schulen in Altenberg und Madagaskar, erst diesen Sommer waren Schüler aus Altenberg zu Besuch in Ostafrika: "Eine Verunsicherung ist da. Aber wir haben seit dem 11. Oktober für zwei Wochen Schüler und Lehrer aus Madagaskar zu Gast und wir werden unsere Wanderungen und Workshops sicher weiter gestalten", so der Schulleiter des "Glück-Auf"-Gymnasiums Volker Hegewald (61).