Einschläge und Hass-Aufkleber: Rechte Attacke auf Eliteschule
Von Isabel Klemt, Jakob Anders
Altenberg - Das Elite-Sportgymnasium "Glückauf" in Altenberg gilt als Aushängeschild bei der Förderung von Spitzensportlern. Rund 80 Nachwuchsathleten leben und trainieren im Internat, rund 400 Schüler gehen hier zum Schulunterricht. Am Sonntagabend wurde die Eingangstür der Schule mehrfach von Einschlägen durchbohrt, Metallkugeln wurden sichergestellt.
Stunden zuvor hatten Beamte der Bundespolizei durchlöcherte Scheiben am Bahnhofsgebäude in Altenberg bemerkt, Metallkugeln waren gefunden worden. Am frühen Abend und nur wenige Minuten Fußweg entfernt wurde dann die Eingangstür des Sportgymnasiums attackiert.
Zahlreiche Sticker mit eindeutig rechten Botschaften waren aufgeklebt, darunter: "#REMIGRATION", "DEUTSCHLAND IMMER ZUERST", "FCK GRÜNE", "FCK ANTIFA", "MAKE GERMANY GREAT AGAIN" sowie "Braun ist bunt genug". Auch das Symbol der Schwarzen Sonne, ein Zeichen aus der NS-Zeit, wurde entdeckt.
Die Tür selbst wurde mehrfach durchlöchert. "Vor der Tür fanden sich einzelne Metallkugeln", berichtet Polizeisprecher Marko Laske (50). Der Staatsschutz ermittelt.
Seit Jahren besteht ein Austausch zwischen Schulen in Altenberg und Madagaskar, erst diesen Sommer waren Schüler aus Altenberg zu Besuch in Ostafrika: "Eine Verunsicherung ist da. Aber wir haben seit dem 11. Oktober für zwei Wochen Schüler und Lehrer aus Madagaskar zu Gast und wir werden unsere Wanderungen und Workshops sicher weiter gestalten", so der Schulleiter des "Glück-Auf"-Gymnasiums Volker Hegewald (61).
Attacke auf Schule Altenberg - kurz nach Bücherverbrennung in Görlitz
Auch Kultusminister Conrad Clemens (42, CDU) ist alarmiert, will am Dienstag die Schule besuchen: "Zu dem mutmaßlich rassistischen Motiv habe ich eine klare Botschaft: Die Austauschschüler aus Madagaskar sind selbstverständlich herzlich willkommen in Sachsen."
Am vergangenen Donnerstag wurden am Denkmal für die Opfer des Zweiten Weltkriegs in Görlitz Bücher verbrannt, am Samstag attackierte in Dresden eine rechte Oma zwei minderjährige Mädchen.
Die Attacke auf die Schule in Altenberg ist der traurige Höhepunkt einer seit Tagen andauernden Serie rechter Übergriffe in Sachsen.
Erstmeldung vom 20. Oktober 2025, 7.41 Uhr; letzte Aktualisierung 14.58 Uhr.
Titelfoto: Bildmontage: Marko Förster//Daniel Förster