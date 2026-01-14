Einstein-Teleskop verspricht Fördermittel in Milliardenhöhe

Teilt sich Sachsen das Einstein-Teleskop mit Italien?

Von Thomas Staudt

Dresden/Rom - Teilt sich Sachsen das Einstein-Teleskop (ET) mit Italien? Am Montag wurde in Rom eine Kooperation vereinbart, die die Chancen für Sachsen im Rennen um Mittel in Milliardenhöhe deutlich erhöhen könnte.

So könnte das Einstein-Teleskop einmal aussehen. © Marco Kraan/Nikhef Die Präsidentin der unabhängigen Region Sardinien (Italien), Alessandra Todde (56), unterzeichnete eine entsprechende Absichtserklärung am Abend in Rom. Mit dabei: Sebastian Gemkow (47) und Michael Kretschmer (50, beide CDU) - der Wissenschaftsminister live, der Ministerpräsident per Video. "Die Zusammenarbeit zwischen Sachsen und Sardinien vernetzt exzellente Forschung, technologische Innovationskraft und europäische Solidarität", kommentierte Kretschmer. Drei Regionen wollen das Teleskop: Sachsen favorisiert die Lausitz, Italien setzt auf Sardinien, die Euregio Maas-Rhein auf das Dreieck Belgien-Niederlande-Nordrhein-Westfalen. Es geht um Milliarden an Fördermitteln und um Folgeaufträge für die Wirtschaft. Sachsen Großes Schlittern in Dresden: Allerlei Unfälle und übervolle Notaufnahmen In Amsterdam hat die NIKHEF ihren Sitz, die EU-Behörde soll den Bau organisieren. Sardinien ist mit dem Projekt VIRGO bereits seit 2017 an der Erforschung von Gravitationswellen (siehe Kasten) beteiligt. Und welchen Vorteil hat Sachsen?

Forschungskompetenz für die Lausitz: DZA-Präsident Günter Hasinger (71). © Petra Hornig

Gravitationswellen treffen ständig auf die Erde. Sie sind kleiner als ein Atom und für den Menschen nicht wahrnehmbar. (Symbolfoto) © 123RF

Sebastian Gemkow (47, CDU) und Sardiniens Präsidentin Alessandra Todde (56) bei der Unterzeichnung am Montag. © Gari Williams

In Görlitz entsteht das Deutsche Zentrum für Astrophysik

Im Film "ET" stand das Kürzel für "Extra Terrestrial", also "der Außerirdische". Das Einstein-Teleskop, kurz ET, soll dagegen unter der Erde realisiert werden. © Marco Kraan/Nikhef In Görlitz entsteht das DZA, das Deutsche Zentrum für Astrophysik, mit dem "Low Seismic Lab", einem Untergrundlabor und einer technischen Infrastruktur, mit der auch die Daten des Teleskops ausgewertet werden können. Bisher war für dessen Konstruktion ein unterirdisches gleichschenkliges Dreieck im Gespräch. Möglich wäre laut Wissenschaftsministerium aber auch eine sogenannte Doppel-L-Struktur mit zwei weit entfernten Messstationen - etwa auf Sardinien und in der Lausitz. Derzeit laufen Messungen, die erhärten sollen, welche der drei Regionen geologisch die geeignetste wäre. Dann muss auf Bundesebene entschieden werden, welchen Bewerber Deutschland ins Rennen schicken will. Sachsen Die Reserven werden knapp: Winterwetter lässt Blutspenden einbrechen Bis zu einer endgültigen Entscheidung werden sicher noch Jahre vergehen.

Was kann das Ding eigentlich?