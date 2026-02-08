Endlich wieder Winterferien, die den Namen verdienen!

Die sächsischen Winterferien haben begonnen. Während in den Wintersportgebieten Hänge beschneit und Loipen gespurt sind, drücken alle Wintersportler die Daumen.

Von Uwe Blümel

Dresden - Ski heil! Die sächsischen Winterferien haben begonnen und jetzt hoffen alle, dass sie ihren Namen auch verdienen. Während in den Wintersportgebieten Hänge beschneit und Loipen gespurt sind, drücken alle Wintersportler die Daumen: Hoffentlich bleibt der Schnee liegen und fallen die Temperaturen wieder unter den Gefrierpunkt. Wir sagen, wie aktuell die Situation an Hängen und Bahnen ist und wo man im Freistaat Winterspaß haben kann.

Schneesichere Hänge und Pisten: Auf dem Fichtelberg mit dem Fichtelberghaus liegen derzeit 40 Zentimeter Schnee. © Uwe Meinhold Sachsens Wintersportorte sind für Ferienurlauber gewappnet. "Wir haben 30 unserer insgesamt 50 km langen Loipen gespurt und den Schnee auf 20 km unserer Winderwanderwege festgefahren, damit man beim Laufen nicht versinkt", sagt Marcel Reuter (43), Hauptamtsleiter der Stadt Altenberg und Leiter des Tourismusresorts. Zudem wurden für rund 8000 Euro defekte, ausgeblichene oder verwitterte Holzschilder erneuert. Reuter freut sich über einen "der besseren Winter der vergangenen Jahre", bei dem es längere Perioden kalt war, weshalb der Schnee auch liegen blieb. In dieser Woche tummelten sich schon die Ferienkinder aus Berlin und Brandenburg auf dem Altenberger Hang. "Wir haben ihn mit Kunstschnee technisch beschneit und damit eine stabile Grundlage von einem Meter Schnee geschaffen", sagt Manuel Püschel (37), Betriebsleiter vom "Erlebnisberg Altenberg". Das halte erst mal auch bei Plusgraden stand. Sachsen Sachsen hustet sich in die Ferien: Dauerfrost treibt Influenzawelle an Der Hang sei schneesicher. Immerhin glänzt Püschels Jahresbilanz mit bislang 55 Skitagen. Für das erste Ferienwochenende rechnet er mit einem "Riesenansturm von 1500 Gästen täglich", wenn zu den Ferienfamilien aus Berlin und Brandenburg auch noch die Sachsen kommen. Seine drei Skilifte (Tageskarte: 23/19 Euro) sind am Wochenende ab 9 Uhr im Einsatz.

Schnee fällt, Lift läuft: Wintersportler können in Oberwiesenthal ausgiebig die Winterfreuden genießen. © Sebastian Willnow/dpa

Dein tägliches News-Update Jetzt kostenlos für den News-des-Tages-Newsletter anmelden! Deine Anmeldung konnte nicht gespeichert werden. Bitte versuche es erneut. Deine Anmeldung war erfolgreich. Bitte bestätige die E-Mail, die wir dir gesendet haben. Bitte gib deine E-Mail-Adresse für die Anmeldung an Gib bitte deine E-Mail-Adresse für die Anmeldung an, z. B. [email protected]. Anmelden

Vorbereitungen für die Feriensaison im Erzgebirge: Eine Schneekanone versprüht Kunstschnee an der Skipiste "Himmelsleiter" am Fichtelberg. © Jan Woitas/dpa

Unterkünfte sind bereits gut gebucht

Tagesausflug ins Osterzgebirge: Familie Horrey mit Marcus (45), Nadine (43), Leopold (17) und Levi (13) sowie den Hunden Lahja und Link aus Leipzig genießt am Skilift Altenberg eine Pause. © Egbert Kamprath Die Unterkünfte in den Wintersportzentren Altenberg, Eibenstock und Oberwiesenthal sind in den Winterferien bereits gut gebucht, es gibt aber noch vereinzelt freie Kapazitäten. Die Betreiber der Fichtelbergbahn hatten den Hang zu Wochenbeginn noch mit Kanonen beschneit, meldeten am Freitag eine Naturschneedecke von 40 Zentimetern Dicke auf dem Berg und 30 Zentimetern im Tal bei null Grad. Rund um den Fichtelberg sind zahlreiche Loipen und Wanderwege präpariert. Taut die weiße Pracht jetzt weg? "Nach Plusgraden am Samstag wird es in der Nacht zu Sonntag wieder frostig und es kann flöckchenweise schneien", macht Meteorologe Sebastian Balders vom Deutschen Wetterdienst Hoffnung für Wintersportler. Sachsen Wo sind diese Berge hin? Streusalz in Sachsen wird immer knapper "Ab Mittwoch ist eine Schneefront in Sicht, die in den Kammlagen ab 800 m bis zu fünf cm Neuschnee bringen kann."

Ließ Loipen spuren und Schilder erneuern: Marcel Reuter (43), Hauptamtsleiter der Stadt Altenberg. © Egbert Kamprath

Rechnet am Wochenende mit einem Riesenansturm vor seinem 700 Meter langen Schlepplift: Manuel Püschel (37), Betriebsleiter vom "Erlebnisberg Altenberg". © Egbert Kamprath

Wegweiser in Mühlleithen (Ortsteil von Klingenthal im Vogtland): Ein Schild weist auf die beiden Richtungen der Loipe auf dem Erzgebirgskamm hin. © Jan Woitas/dpa

Ferienangebote: Hier geht's sportlich und lustig zur Sache

Schnee gut, alles gut: Egal, ob Zwei- oder Vierbeiner - alle Winterfreunde hoffen in der kommenden Ferienwoche auf Neuschnee, den Meteorologen vorhersagen. © imago/Westend61