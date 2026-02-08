Endlich wieder Winterferien, die den Namen verdienen!
Dresden - Ski heil! Die sächsischen Winterferien haben begonnen und jetzt hoffen alle, dass sie ihren Namen auch verdienen. Während in den Wintersportgebieten Hänge beschneit und Loipen gespurt sind, drücken alle Wintersportler die Daumen: Hoffentlich bleibt der Schnee liegen und fallen die Temperaturen wieder unter den Gefrierpunkt. Wir sagen, wie aktuell die Situation an Hängen und Bahnen ist und wo man im Freistaat Winterspaß haben kann.
Sachsens Wintersportorte sind für Ferienurlauber gewappnet. "Wir haben 30 unserer insgesamt 50 km langen Loipen gespurt und den Schnee auf 20 km unserer Winderwanderwege festgefahren, damit man beim Laufen nicht versinkt", sagt Marcel Reuter (43), Hauptamtsleiter der Stadt Altenberg und Leiter des Tourismusresorts.
Zudem wurden für rund 8000 Euro defekte, ausgeblichene oder verwitterte Holzschilder erneuert. Reuter freut sich über einen "der besseren Winter der vergangenen Jahre", bei dem es längere Perioden kalt war, weshalb der Schnee auch liegen blieb.
In dieser Woche tummelten sich schon die Ferienkinder aus Berlin und Brandenburg auf dem Altenberger Hang. "Wir haben ihn mit Kunstschnee technisch beschneit und damit eine stabile Grundlage von einem Meter Schnee geschaffen", sagt Manuel Püschel (37), Betriebsleiter vom "Erlebnisberg Altenberg". Das halte erst mal auch bei Plusgraden stand.
Der Hang sei schneesicher. Immerhin glänzt Püschels Jahresbilanz mit bislang 55 Skitagen. Für das erste Ferienwochenende rechnet er mit einem "Riesenansturm von 1500 Gästen täglich", wenn zu den Ferienfamilien aus Berlin und Brandenburg auch noch die Sachsen kommen. Seine drei Skilifte (Tageskarte: 23/19 Euro) sind am Wochenende ab 9 Uhr im Einsatz.
Unterkünfte sind bereits gut gebucht
Die Unterkünfte in den Wintersportzentren Altenberg, Eibenstock und Oberwiesenthal sind in den Winterferien bereits gut gebucht, es gibt aber noch vereinzelt freie Kapazitäten.
Die Betreiber der Fichtelbergbahn hatten den Hang zu Wochenbeginn noch mit Kanonen beschneit, meldeten am Freitag eine Naturschneedecke von 40 Zentimetern Dicke auf dem Berg und 30 Zentimetern im Tal bei null Grad. Rund um den Fichtelberg sind zahlreiche Loipen und Wanderwege präpariert.
Taut die weiße Pracht jetzt weg? "Nach Plusgraden am Samstag wird es in der Nacht zu Sonntag wieder frostig und es kann flöckchenweise schneien", macht Meteorologe Sebastian Balders vom Deutschen Wetterdienst Hoffnung für Wintersportler.
"Ab Mittwoch ist eine Schneefront in Sicht, die in den Kammlagen ab 800 m bis zu fünf cm Neuschnee bringen kann."
Ferienangebote: Hier geht's sportlich und lustig zur Sache
Erzgebirge
Am Samstag steigt am Skilift am Rotterhang in Schellerhau der Ski- und Rodelfasching mit Skipolonaise und Slalom-Wettkampf (skilift-rotterhang.de).
Beim Ice-Tubing auf der Bobbahn in Altenberg kann man mit 55 Sachen den Eiskanal hinunterrasen - Adrenalin pur (www.wia-altenberg.de).
Noch bis 15. Februar stellt Altenberg während der Winter-Wanderwoche 22 Touren durch die Winterlandschaften des Osterzgebirges vor (www.altenberg.de).
Chemnitz
Kunsteislauf-, Reifen-Rutschbahn und über 50 Lichtskulpturen sind die Winterzauber-Attraktionen im Sonnenlandpark. Am Abend erstrahlt eine spektakuläre Lasershow (sonnenlandpark.de).
Oberlausitz
Von den Elefantensteinen bis zur Fuchskanzel lädt das Zittauer Gebirge mit dem Steinzoo zu winterlichen Wanderungen durch bizarre Felsformationen ein. Auch Schlittenfahrten vom Hochwald und Töpfer sind beliebt.
Leipzig
Auf dem Augustusplatz können Schlittschuhfans täglich zwischen 10 und 22 Uhr Pirouetten drehen (www.leipziger-eistraum.de).
Vogtland
In den Winterferien lädt die Falknerei Herrmann in Plauen am 7., 14. und 21. Februar zur "Nacht der Eulen" mit Feuershow ein - keine Anmeldung, einfach vorbeikommen (www.falknerei-herrmann.de).
Auf Schloss Voigtsberg in Oelsnitz/Vogtland geht es bei der "Expedition mit der Funzel" mit Taschenlampen auf geheimnisvolle Spurensuche (www.schloss-voigtsberg.de/veranstaltungen).
