Wo sind diese Berge hin? Streusalz in Sachsen wird immer knapper

Leipzig - Zwar taut es aktuell etwas in Sachsen , trotzdem werden wegen des lange anhaltenden Winterwetters die Streusalz-Vorräte immer knapper.

Unter anderem Autobahnen haben bei den Zulieferern Priorität. © David Hammersen/dpa

Einschränkungen im Winterdienst auf größeren Straßen gibt es aber bisher nicht, auch wenn die Vorräte in den Landkreisen und kreisfreien Städten schneller schrumpfen als in den Vorjahren, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur ergab.

Erste Probleme gibt es aber in einigen wenigen Kommunen.

Der Freistaat hat keine eigenen Streusalzlager und die Kommunen und Landkreise sind für die Beschaffung von Streusalz selbst verantwortlich, wie das Ministerium für Infrastruktur und Landesentwicklung mitteilte.

Die Kommunen orientierten sich dabei an Erfahrungswerten aus den Vorjahren, an ihren Lagerkapazitäten und an wirtschaftlichen Gesichtspunkten. Daher könnten bei kleineren Lagern Engpässe schneller spürbar werden, insbesondere dann, wenn mehrere Kältephasen kurz hintereinander auftreten.



Zudem bevorzugten die Zulieferer bei hoher Nachfrage zunächst systemrelevante Infrastruktur wie Autobahnen und Flughäfen. Dadurch kann es laut Ministerium punktuell zu Verzögerungen bei der Belieferung kommen.