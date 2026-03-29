Enttäuschung bei Spülmittel-Test: "fit" mit "mangelhaft"auf letztem Platz

Dresden - Dieses Testergebnis hat sich gewaschen: Bei einem Öko-Test für Spülmittel fiel das sächsische Kult-Produkt "fit" durch und landete auf dem letzten Platz.

Öko-Test ließ die DDR-Kultmarke in einer Untersuchung durchfallen. © Sebastian Kahnert/dpa

Der Haushaltsklassiker aus dem sächsischen Hirschfelde bei Zittau wurde im Test mit 25 anderen Produkten gerade mal mit "mangelhaft" bewertet. Sauberkeit war allerdings nicht das Problem, vielmehr was im Spüli drinsteckt.

Bei "fit" fand Öko-Test erhöhte Werte von Formaldehyd. Im Labor wurde "mehr Formaldehyd nachgewiesen, als in abspülbarer Kosmetik erlaubt sei". Wer jetzt stutzt und denkt - Spülmittel ist Kosmetik? - sollte beachten, dass Nutzer ähnlich intensiven Hautkontakt mit Spülmittel haben, wie zum Beispiel mit Duschgel. Deswegen wurde der Stoff "gleich streng" in den Laboruntersuchungen bewertet.

Die Einschätzung des Umweltbundesamtes zu Formaldehyd liest sich bedrohlich: "giftig beim Verschlucken, giftig bei Berührung mit der Haut, verursacht schwere Verätzungen der Haut und Augenschäden, giftig beim Einatmen, steht im Verdacht, genetische Defekte zu verursachen und kann eine allergische Hautreaktion hervorrufen."

Seit Juni 2014 stuft die EU den Stoff sogar als "kann Krebs erzeugen" ein.

Gegenüber MDR Sachsen erklärte das Unternehmen: "Formaldehyd wird unseren Produkten nicht direkt zugesetzt, sondern entsteht als natürliche Reaktion von Konservierungsstoffen." Die Inhaltsstoffe von "fit" seien zudem EU-weit zugelassen.