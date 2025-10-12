Er haucht Uhren Leben ein: Bei Meister Schneegaß muss alles immer richtig ticken

Gab es nach der Wende im Innungsbezirk Leipzig 200 Uhrmachermeister, sind es heute nicht mal mehr 20. Einer von dieser Zunft ist Jörg Schneegaß aus Grimma.

Von Uwe Blümel

Grimma - Das Geschäft mit der Zeit scheint zeitlos zu sein. Doch der Eindruck trügt. Gab es kurz nach der Wende allein im Innungsbezirk Leipzig 200 Uhrmachermeister, sind es heutzutage nicht mal mehr 20. Einer von dieser Zunft, der wortwörtlich immer mit der Zeit gehen muss, ist Jörg Schneegaß (59). In seiner Werkstatt haucht er Liebhaberstücken wieder das stetige Ticktack des Lebens ein. Er ist einer der Letzten seiner Art. Einen Nachfolger hat der Großuhrmachermeister noch nicht.

Hat sein Handwerk zwischen 1983 und 1985 an der Berufsschule Guben erlernt: Jörg Schneegaß ölt seine größte Turmuhr - vom Gymnasium Engelsdorf (bei Leipzig). "Ein Zahn am Ankerrad war abgebrochen, musste ersetzt werden." © Petra Hornig Wer zur vollen Stunde die Ladenwerkstatt von Jörg Schneegaß in Grimma betritt, kann sich auf ein vielstimmiges Konzert gefasst machen. Dann schlagen und spielen alle Uhren in seinem "Schmuckkästchen". Die zartesten Stimmchen geben dabei Wecker von sich, die sonorsten Melodien erzeugen monströse Schlagwerke von Standuhren. Manchmal kreischt auch noch ein aufgeschreckter Kuckuck aus einer Kuckucksuhr dazwischen. Die Uhr-Laute sind ein Qualitätstest für den Uhrmacher. Denn alle diese Zeitmesser hatten einmal ein Problem. Sie gingen vor, gingen nach oder gingen gar nicht mehr. Wenn dann für ihre Besitzer die Zeit stehenblieb, schauten sie sprichwörtlich wie ein Schwein ins Uhrwerk. Sachsen Sachsens Kommunen kämpfen mit illegalem Müll: "Trend zur Zunahme klar zu erkennen" Doch Meister Schneegaß renkt wieder ein, was aus dem Takt geraten ist. "Ich bin Spezialist für Großuhren", sagt er und schiebt die Erklärung gleich hinterher. "Als Grußuhren bezeichnet man Zeitmesser ab der Größe eines Weckers, vor allem aber Wand- und Standuhren sowie Regulatoren."

Auferstanden aus zwei Fluten: 2002 stand das Hochwasser 1,58 Meter im "Schmuckkästchen", 2013 noch einmal 15 Zentimeter. © Petra Hornig

Goldschatulle für Uhrmacher: Sammlung von Laufwerksbuchsen für Regulatoren in verschiedensten Größen. © Petra Hornig

Uhren-Reparatur mit Pinzette und Lupe oder auch mit Hammer und Schraubenschlüssel

Diagnose "Pendelfeder defekt": Schneegaß inspiziert das Uhrwerk einer DUFA-Rundkopf-Standuhr. © Petra Hornig Für eine Reparatur geht er den kleinen Monstern unter den Uhren förmlich an die Eingeweide. Erst Gehäuse öffnen, Zeiger abmontieren, Ziffernblatt abnehmen. Wenn dann das Laufwerk in Fußballgröße freigelegt und ausgebaut ist, muss er trotzdem oft mit dem ganz kleinen Uhrmacherbesteck ran - von der Pinzette bis zur zwölffach vergrößernden Steinlupe. "Bei Stand-, Turm- und Kirchuhren kommen auch schon mal Hammer und Schraubenschlüssel zum Einsatz." Gerade hat er eine Rundkopf-Standuhr der Leipziger Marke DUFA in der Mache. "Die Pendelfeder ist defekt, muss ersetzt werden", hat der Spezialist der zeitzeigenden Patientin diagnostiziert. Sachsen Tanken in Sachsen am teuersten: Doch es gibt eine gute Nachricht Die betagte Pendeluhr hat er bei einem Kunden in Dresden abgeholt und baut sie nach der Reparatur dort auch wieder auf. "Immerhin kann eine falsch aufgestellte Standuhr schon bei kleinster Schieflage stehenbleiben." Manche Kunden kommen für eine Diagnose durch die halbe Republik gleich mit mehreren stehengebliebenen Uhren angereist. "Nach der Wende verkauften sich 'Westminster'-Standuhren mit den typischen drei Gewichten gut, für die jetzt nach über 30 Jahren eine Wartung fällig ist."

Damit es bald wieder Ticktack macht: Auf dem Teppichboden lagern Großuhren und damit Aufträge für Wochen. © Petra Hornig

Messeprämiert auf der Pariser Weltausstellung 1889: Kaminuhr um 1880 mit einem französischen Uhrwerk. © Petra Hornig

Englische Bodenstanduhren haben es Jörg Schneegaß angetan

Schottische Bodenstanduhr von Fritschler & Co. aus Carlisle - 250 Jahre alt (l.). Mit Pinzette und viel Fingerspitzengefühl repariert Schneegaß ein Schlossscheibenschlagwerk einer französischen Pendeluhr (r.). © Bildmontage: Petra Hornig Die Uhrwerke bestehen nicht selten aus über 200 Teilen. "Die Kunst besteht darin, sie nach Ausbau, Säuberung und Instandsetzung von Zahnrädern wieder alle in der richtigen Reihenfolge einzubauen." Und warum haben sie drei Gewichte? "Das dritte ist für die Melodie zuständig, die jede Viertelstunde gespielt wird - oftmals die vom Big Ben." Etwa sechs Stunden veranschlagt der Spezialist für eine Generalüberholung, die mit 250 bis 300 Euro zu Buche schlägt. "Bei Regulatoren bekommt zum Beispiel jede Laufwerksbuchse ein neues Lager spendiert, die Räderzapfen müssen poliert, jedes Zahnrad im Uhrengetriebe geölt werden." Bei Turmuhren dreht er die erforderlichen Lagerbuchsen in seiner Werkstatt sogar maßgerecht gleich selber. Seine Lieblingspatienten sind übrigens englische Bodenstanduhren. "Ich bin Schottland-Fan, mag die handgemalten Motive von Schafen, Landwirtschaft, Segelbooten oder Jagdszenen. Wer dafür um die 3500 Euro ausgegeben hat, will das Unikat auch regelmäßig schlagen hören."

Patenschaft übernommen: Statt um solche Kuckucksuhren kümmert sich Schneegaß liebevoll um die Turmuhr im nahegelegenen Kloster Buch. © Petra Hornig

Nur Kuckucksuhren mag er nicht. "Sie besitzen meist einfache Werke auf dünnen Holzplatinen, aber 1000 Hebel und Federn." Also viel Präzisionsarbeit für ein vergleichsweise einfaches Uhrwerk. Der Perfektionist ist in seinem Gewerbe längst ein Uhr-Großvater, sucht deshalb jetzt einen Nachfolger. Denn er weiß: Eines Tages wird auch für seine Arbeit in der Werkstatt die letzte Stunde geschlagen haben. Auf der Webseite www.schmuckkaestchen-grimma.de findet Ihr alle Infos über die Services, die Jörg Schneegaß anbietet.

