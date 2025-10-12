Tanken in Sachsen am teuersten: Doch es gibt eine gute Nachricht

Berlin/Dresden - Eine gute und eine schlechte Nachricht! Schön, die gute zuerst: Der Verband des Garagen- und Tankstellengewerbes Nord-Ost (VGT) rechnet für Sachsen nur mit e iner leicht steigenden Entwicklung der Spritpreise im anstehenden Winter. Wenn überhaupt.

An der Total Energies-Tankstelle an der Wiener Straße in Dresden kostete der Liter Super am Freitagnachmittag 1,71 Euro - Diesel 1,58 Euro. © Petra Hornig

Aufgrund der derzeit bekannten Trends und Daten rechnet der VGT mit einer eher moderat ausfallenden Preissteigerung, spürbar vor allem für Vielfahrer.

"Von Oktober bis Dezember erwarte ich eine leichte Tendenz nach oben", sagte VGT-Vorstands-Chef Hans-Joachim Rühlemann (75) gegenüber TAG24. In absoluten Zahlen: 2 bis 3 Cent pro Liter, abhängig vom Rohölmarkt und natürlich abzüglich der täglichen Schwankungen.

Die schlechte Nachricht: Sprit ist im Osten der Republik deutlich teurer. In Sachsen und im Norden Sachsen-Anhalts waren die Preise von Januar bis September besonders hoch, hat die Markttransparenzstelle für Kraftstoffpreise beim Bundeskartellamt ermittelt.

Danach kostete ein Liter Super im Osten durchschnittlich 1,80 Euro, während Autofahrer im Westen nur 1,70 Euro oder weniger dafür berappen mussten. Preislich liegt in Sachsen Dresden an der Spitze. Und das Umland.