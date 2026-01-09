Schneesturm "Elli" zieht durch Sachsen: Verspätungen im Nahverkehr, Lkw steckt fest
Chemnitz/Erzgebirge - Sturmtief "Elli" hat auch Sachsen erreicht. Seit den frühen Freitagmorgenstunden kommt es zu starken Schneefällen. Neben Schulen haben auch die ersten Tierparks geschlossen. TAG24 informiert Euch über das aktuelle Geschehen.
Im Erzgebirge kommt es zu starken Schneeverwehungen. Auf der Bahnhofstraße in Zwönitz blieb ein Lkw aufgrund von Schneeglätte an einer Steigung hängen.
Und auch in Chemnitz sorgt das Tief für Sturm und reichlich Neuschnee bei Temperaturen um die minus 2 Grad. Nicht nur für Autofahrer ist Vorsicht geboten.
Wer am Freitag in Chemnitz auf den öffentlichen Nahverkehr angewiesen ist, braucht starke Nerven. Wie die CVAG mitteilte, kann auf den Linien 62 und 82 A die Haltestelle Casparistraße wegen der Witterungsverhältnisse nicht bedient werden.
Fahrgäste werden gebeten, auf die Haltestellen Dürerstraße (beide Linien), Grüner Winkel (62) oder Lindenhof (82 A) auszuweichen.
Auch die Haltestellen Kaßbergauffahrt und Kaßbergstraße (Linie 62 und 72) können derzeit nicht bedient werden. Hierzu werden die Haltestellen Klosterstraße und Kanzlerstraße empfohlen.
Alle weiteren Ausfälle und aktuellen Informationen zum Nahverkehr findet Ihr auf cvag.de.
Straßensperrungen und Tierparkschließungen
Wie die Stadt Chemnitz am Vormittag erklärte, sind aufgrund der aktuellen Wetterverhältnisse folgende Straßen derzeit voll gesperrt:
- Berbisdorfer Straße zwischen Bundesstraße 95 und Lerchenweg
- Kemtauer Straße zwischen Berbisdorf und Eibenberg
Der Harthauer Berg (B95) ist stadtauswärts in Richtung Burkhardtsdorf nur mit Schneeketten befahrbar.
Zudem bleiben der Tierpark Chemnitz sowie das Wildgatter Oberrabenstein am heutigen Freitag geschlossen. Über weitere Schließungen ist derzeit noch nichts bekannt.
Im Erzgebirge entschieden sich die meisten Schulen für einen Schulausfall. Davon betroffen sind unter anderem die Oberschulen Oelsnitz, Thalheim und Beierfeld. Letztere bot für die Klassenstufen 5 und 6 jedoch eine Notbetreuung an.
Auch dem FC Erzgebirge Aue kommt das Wetter in die Quere. Das für Freitagnachmittag angesetzte Testspiel gegen Rot-Weiß Erfurt wurde abgesagt.
