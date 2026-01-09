Schneesturm "Elli" zieht durch Sachsen: Verspätungen im Nahverkehr, Lkw steckt fest

Chemnitz/Erzgebirge - Sturmtief "Elli" hat auch Sachsen erreicht. Seit den frühen Freitagmorgenstunden kommt es zu starken Schneefällen. Neben Schulen haben auch die ersten Tierparks geschlossen. TAG24 informiert Euch über das aktuelle Geschehen.

Ein Lkw-Fahrer kam an einer Steigung in Zwönitz nicht mehr weiter. © André März

Im Erzgebirge kommt es zu starken Schneeverwehungen. Auf der Bahnhofstraße in Zwönitz blieb ein Lkw aufgrund von Schneeglätte an einer Steigung hängen.

Und auch in Chemnitz sorgt das Tief für Sturm und reichlich Neuschnee bei Temperaturen um die minus 2 Grad. Nicht nur für Autofahrer ist Vorsicht geboten.

Wer am Freitag in Chemnitz auf den öffentlichen Nahverkehr angewiesen ist, braucht starke Nerven. Wie die CVAG mitteilte, kann auf den Linien 62 und 82 A die Haltestelle Casparistraße wegen der Witterungsverhältnisse nicht bedient werden.

Fahrgäste werden gebeten, auf die Haltestellen Dürerstraße (beide Linien), Grüner Winkel (62) oder Lindenhof (82 A) auszuweichen.

Auch die Haltestellen Kaßbergauffahrt und Kaßbergstraße (Linie 62 und 72) können derzeit nicht bedient werden. Hierzu werden die Haltestellen Klosterstraße und Kanzlerstraße empfohlen.

Alle weiteren Ausfälle und aktuellen Informationen zum Nahverkehr findet Ihr auf cvag.de.