Erstaunliche Entdeckungen: Archäologen machen fast 800 Funde an der B 169

Riesa - Zwischen Salbitz und Riesa wird gerade nicht nur an einer neuen Straße gebaut - sondern tief in die Vergangenheit geblickt. Wo bald Autos über die B 169 rollen sollen, wühlen sich Archäologen durch Jahrtausende Geschichte. Und was sie finden, ist wirklich spektakulär: Dörfer, Gräber, Werkzeuge - und eine 7000 Jahre alte Laufoberfläche!