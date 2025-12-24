Erzgebirger suchen den hässlichsten Weihnachtsbaum

Sosa - Im erzgebirgischen Sosa wird auch in diesem Jahr der hässlichste Weihnachtsbaum gesucht. Insgesamt stellten sich 25 Teilnehmer mit ihren mehr oder weniger missratenen Nadelbäumen dem Wettbewerb.

Hässlicher Baum – aber immerhin schön beleuchtet. © www.haeweibau.de / privat

Veranstalter der Aktion ist Thomas Frölich (44). Die Idee kam ihm vor vier Jahren "aus einer Laune heraus". "Normalerweise möchte man immer einen besonders schönen Baum", sagt er.

Gemeinsam mit seinem Vater entwickelte er den Contest um den hässlichsten Baum, damals nahmen gerade einmal vier Mitstreiter teil. Jetzt findet er schon zum vierten Mal statt.

Mitmachen darf grundsätzlich jeder Baum. Voraussetzung ist: immergrüner Nadelbaum, mindestens 1,50 Meter hoch, natürlich gewachsen und an einem gut sichtbaren Platz im Freien aufgestellt.

Bis Ende November mussten die Teilnehmer ein Foto inklusive Baumnamen und genauem Standort über die Wettbewerbs-Webseite (www.haeweibau.de) hochladen.