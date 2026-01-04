 2.384

Schnee-Unfall im Erzgebirge: Audi überschlägt sich auf Bundesstraße

Ein Audi überschlug sich am Sonntag auf der B180 bei Gornau (Erzgebirge). Die Straße musste gesperrt werden.

Von Julian Winkler

Gornau/Erzgeb. - Schnee-Unfall im Erzgebirge! Am Sonntagnachmittag überschlug sich ein Audi auf der B180 bei Gornau.

Der Audi kam von der B180 ab, überschlug sich und landete im Seitengraben.
Der Audi kam von der B180 ab, überschlug sich und landete im Seitengraben.  © Chempic

Gegen 14.45 Uhr kam der Audi-Fahrer von der winterlichen Bundesstraße ab und landete kopfüber im Seitengraben. Laut ersten Informationen kam der Fahrer verletzt in ein Krankenhaus.

Die Unfallursache ist aktuell noch unbekannt. Auch die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest.

Durch den Unfall war die B180 am Sonntagnachmittag komplett gesperrt.

Nur wenige Stunden zuvor kam es auch bei Döbeln (Mittelsachsen) zu einem heftigen Winter-Unfall. Ein VW kollidierte mit einem Transporter.

Titelfoto: Chempic

Mehr zum Thema Erzgebirge: