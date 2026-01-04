Schnee-Unfall im Erzgebirge: Audi überschlägt sich auf Bundesstraße

Gornau/Erzgeb. - Schnee-Unfall im Erzgebirge ! Am Sonntagnachmittag überschlug sich ein Audi auf der B180 bei Gornau.

Der Audi kam von der B180 ab, überschlug sich und landete im Seitengraben. © Chempic

Gegen 14.45 Uhr kam der Audi-Fahrer von der winterlichen Bundesstraße ab und landete kopfüber im Seitengraben. Laut ersten Informationen kam der Fahrer verletzt in ein Krankenhaus.



Die Unfallursache ist aktuell noch unbekannt. Auch die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest.

Durch den Unfall war die B180 am Sonntagnachmittag komplett gesperrt.