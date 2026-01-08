Einbahnstraßen und Halteverbote: Stadt im Erzgebirge ändert Verkehrsregelungen

Annaberg-Buchholz - Seit Donnerstagmittag gelten in Annaberg-Buchholz ( Erzgebirge ) teilweise geänderte Verkehrsregelungen.

Die neuen Verkehrsregelungen sollen die Arbeit vom Winterdienst erleichtern. © Uwe Meinhold

Bereits in den vergangenen Tagen wurden in der Stadt neue Beschilderungen - insbesondere für Einbahnstraßen - aufgestellt. Grund dafür ist "die Aktivierung der Winterbeschilderung", teilte die Stadt mit.

Demzufolge soll dadurch ein reibungsloser Ablauf bei den Räum- und Streuaktivitäten gewährleistet werden.

Speziell im Stadtteil Buchholz wurden bereits zahlreiche neue Einbahnstraßen-Schilder gesichtet, wo zuvor noch in beide Richtungen gefahren werden durfte.

Auch Halteverbote sollen dem Winterdienst helfen, schnell und effektiv auf Schnee und Eis reagieren zu können.

Wie lange die neuen Verkehrsregelungen anhalten, ist derzeit noch nicht bekannt. Sie bleiben auch dann in Kraft, wenn das Winterwetter zwischenzeitlich pausiert.

Autofahrer werden angehalten, der neuen Regelung zu folgen. Laut Stadtinformationen werden die Gebiete regelmäßig kontrolliert, um Gefahren und unnötige Behinderungen zu vermeiden.