Wieder steht er still: Schrägaufzug in Schwarzenberg außer Betrieb

Von Sarah Fuchs

Schwarzenberg - Der Schrägaufzug in Schwarzenberg (Erzgebirge) bleibt ein Sorgenkind der Stadt.

Seit Ende Dezember ist der beliebte Schrägaufzug in Schwarzenberg außer Betrieb.
Während des Weihnachtsmarkts lief er noch sorgenfrei. Über 5000 Fahrten absolvierte er in der Zeit, um die Gäste komfortabel vom Hammerwegparkplatz in die Altstadt zu transportieren.

Doch kurze Zeit später war wieder Schluss. Ende Dezember musste der Schrägaufzug aufgrund von technischen Problemen stillgelegt werden, teilte die Stadt Schwarzenberg mit.

Seitdem wurden viele Testfahrten durchgeführt, um die Fehler zu analysieren. Eine Vermutung zur Ursache liegt nun offenbar vor und zusätzliche Ersatzteile wurden bestellt. Eine Anfrage bei den Stadtwerken zu den Details blieb bis Freitagnachmittag unbeantwortet.

Ziel sei die schnellstmögliche Wiederinbetriebnahme des Aufzuges, heißt es weiter von der Stadt. Auf ein genaues Datum wollte man sich nicht festnageln lassen. Dieses sei auch von der Lieferung der Ersatzteile abhängig.

Der Schrägaufzug verbindet den Hammerwegparkplatz mit der Altstadt. Aktuell muss die Treppe für den Auf- und Abstieg genutzt werden.
Der Aufzug ist bereits knapp 15 Jahre alt. Im Frühling 2025 wurde erst die Steuerung überholt. Trotzdem kam es immer wieder zu Ausfällen. Allein in den letzten sechs Monaten dreimal.

