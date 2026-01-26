Brutale Attacke in Sachsen: Teenager (16) schlägt Taxifahrer krankenhausreif

Schwarzenberg - Über diesen Fall diskutiert eine ganze Stadt: Ein Junge (16) soll in Schwarzenberg ( Erzgebirge ) den Taxifahrer Heiko Heller (52) krankenhausreif geprügelt haben. Seine Mutter machte den Fall öffentlich.

Hellers Taxiunternehmen befindet sich direkt am Schwarzenberger Bahnhof. © Sven Gleisberg

Der Vorfall ereignete sich vergangene Woche Montag. Der Jugendliche, ein Georgier, soll zuvor mit einem Begleiter eine Fensterscheibe am Bahnhofsgebäude beschädigt haben, bestätigte die Polizei auf Anfrage.

Heller, dem ein Taxiunternehmen am Bahnhof gehört, hörte es klirren. Er schaute nach, denn es hätte auch ein Auto beschädigt sein können. Er wollte die Jungs zur Rede stellen.

"In der Folge eskalierte der Streit, wobei der 16-Jährige den 52-Jährigen einmal ins Gesicht geschlagen haben soll", so die Polizei.

Hellers Mutter schildert: "Dieser Jugendliche holte blitzschnell aus und schlug ihm ins Gesicht. Mein Sohn fiel bewusstlos um und blutete aus der Nase." Im Krankenhaus stellten Ärzte mehrere Knochenbrüche fest.