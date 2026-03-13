Die ersten "Nackten Jungfern" sind da: Krokusblüte könnte bis Ostern dauern

Drebach - Die berühmte Krokusblüte in Drebach ( Erzgebirgskreis ) steht in den Startlöchern. Die ersten Blüten strahlen in zartem Violett mit der Frühlingssonne um die Wette. Die Blüte könnte in diesem Jahr sogar bis Ostern dauern.

Die lila Schilder weisen auf den Rundweg hin, der auf einer Länge von vier Kilometern an den Krokuswiesen vorbeiführt. (Archivbild) © Uwe Meinhold

"Die Krokusblüte hat nun auch bei uns zaghaft begonnen. Täglich blühen immer mehr Krokusse auf", schreibt die Gemeinde auf ihrer Homepage. Allerdings gibt es auch direkt einen kleinen Dämpfer, denn wegen des vielen starken Kahlfrosts im Winter und kräftigen Windes geht man davon aus, dass es eine eher mäßige Krokusblüte geben wird. Gegen Ende der Woche könne man besser abschätzen, wann die Blüte ihren Höhepunkt erreichen wird.

"Zum Stand heute gehen wir davon aus, dass die Krokusse bis zu Ostern blühen werden, wenn uns das Wetter keinen Strich durch die Rechnung macht", so die Gemeinde.

Die Liebhaber der "Nackten Jungfern", wie die wilden Krokusse im Volksmund auch genannt werden, können in Drebach auf einem vier Kilometer langen Rundweg an den Krokussen vorbei pilgern. Es wird empfohlen, den zentral ausgeschilderten Parkplatz im Zentrum zu nutzen. Von da aus ist der Wanderweg "Krokusschleife" leicht zu finden.