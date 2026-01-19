Erzgebirge: 60 Jahre alte Stromtrasse wird erneuert

Zwönitz - Im Erzgebirge wird eine 16 Kilometer lange Stromtrasse erneuert. Die Landesdirektion (LDS) hat nun den Ersatzneubau genehmigt.

Laut LDS-Präsident Béla Bélafi (52) entspricht die betroffene Freileitung nicht mehr den heutigen Anforderungen. © Ralph Kunz

Wie die Behörde am Montag mitteilte, geht es um die 110-kV-Hochspannungsfreileitung von Zwönitz nach Silberstraße. Die LDS hat die Plangenehmigung für den Neubau der in die Jahre gekommenen Trasse erteilt.

"Die Leitungen zwischen Zwönitz und Silberstraße sind zum Teil über 60 Jahre alt und entsprechen nicht mehr den heutigen Anforderungen an eine moderne und vor allem resiliente Stromversorgung", so Béla Bélafi (52), Präsident der LDS. Der 52-Jährige erklärt weiter:

"Die 110-kV-Freileitung ist Teil des historisch gewachsenen Hochspannungsnetzes in Südwestsachsen. Die Abschnitte, die für den Ersatzneubau vorgesehen sind, wurden zwischen 1963 und 1989 gebaut und sind nur für eine maximale Betriebstemperatur von 40 Grad Celsius ausgelegt. Dadurch ist auch die Stromtragfähigkeit auf 115 Ampere begrenzt."

Der rund 16 Kilometer lange Abschnitt hat insgesamt 65 Masten und verläuft vom Erzgebirge bis in den Landkreis Zwickau.