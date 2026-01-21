Erzgebirge-Krimi aus Crottendorf: Die Nacht, in der die 14-Jährige verschwand

Krimi-Autorin Danielle Zinn hat einen neuen Erzgebirgskrimi verfasst. Diesmal geht es um einen Fall in der Walpurgisnacht.

Von Robert Preuße

Crottendorf - War es im ersten Roman "eiskalt", im zweiten Buch "glutrot", so wird es im dritten Werk von Krimi-Autorin Danielle Zinn (39) dunkel: In "Finsteres Erzgebirge" taucht der Leser abermals in das erzgebirgische Crottendorf ein - dem Heimatort der Autorin. Diesmal geht es um einen Fall, der am Vorabend zum 1. Mai passiert.

Krimi-Autorin Danielle Zinn (39) bringt ihren dritten Kriminalroman heraus.
Krimi-Autorin Danielle Zinn (39) bringt ihren dritten Kriminalroman heraus.  © Ralf Seegers

"Ich hatte schon Winter und Sommer und jetzt spielt die Handlung im Frühling", erzählt Danielle Zinn. Spielte ihr erster Roman "Eiskaltes Erzgebirge" in der Vorweihnachtszeit und "Glutrotes Erzgebirge" in den Sommerferien, so beginnt ihr dritter Roman am 30. April.

Inhaltlich geht es ähnlich dramatisch zu wie bei den Vorgängern.

In der Nacht zum 1. Mai, der Walpurgisnacht, verschwindet in Crottendorf ein 14-jähriges Mädchen spurlos. Zunächst ermitteln die fiktiven Kommissare Alexander Berghaus und Anne Keller im familiären Umfeld des Mädchens. Dabei treten auch allerlei Zwistigkeiten zutage. Darüber hinaus: "Anne Keller kann Berghaus nur von zu Hause unterstützen", so Danielle Zinn.

Der Grund: Die Polizistin ist schwanger und bis zur Geburt des Kindes ist unklar, wer der Vater ist. Zudem weist der Fall des verschwundenen Teenagers eine Parallele zu einem ungelösten Fall auf, den der Vater von Alexander Berghaus betreute. Doch mehr wird an dieser Stelle noch nicht verraten.

"Finsteres Erzgebirge" erscheint Ende Februar.
"Finsteres Erzgebirge" erscheint Ende Februar.  © PR/Emons
Auch der dritte Roman spielt im erzgebirgischen Crottendorf.
Auch der dritte Roman spielt im erzgebirgischen Crottendorf.  © Uwe Meinhold

Roman erscheint im Februar

Ob es noch einen vierten Teil geben wird - der dann konsequenterweise im Herbst spielt -, konnte Danielle Zinn noch nicht sagen. Allerdings: "Vielleicht kommt noch ein vierter Teil dazu. Den Ansporn habe ich schon, dass ich alle vier Jahreszeiten thematisiere."

"Finsteres Erzgebirge" erscheint am 26. Februar. Infos auf: www.erzgebirgekrimi.de

Titelfoto: Bildmontage: PR/Emons, Ralf Seegers

