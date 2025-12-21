Feuerinferno im Erzgebirge: 20 Gartenlauben in Flammen!

Geyer - Verheerender Brand kurz vor Weihnachten im Erzgebirge ! Am Greifenbachstauweiher fackelten in der Nacht auf Sonntag zahlreiche Gartenlauben ab. Die Feuerwehr kämpfte bis in die Morgenstunden gegen die Flammen.

Dramatische Bilder aus dem Erzgebirge: Am Greifenbachstauweiher brannten in der Nacht mehrere Gartenlauben. © André März

Gegen 1.50 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei zum Greifenbachstauweiher gerufen. Dort brach aus bisher unbekannter Ursache ein Brand aus - die Flammen griffen anschließend auf mehrere Gartenlauben über.



Dramatische Bilder zeigen die Feuer-Nacht im Erzgebirge - Flammen schlugen meterhoch in die Höhe, dunkle Rauchwolken stiegen in den Himmel, Funken flogen durch die Gegend!



Umgehend wurden weitere Feuerwehrkräfte alarmiert. Die Löscharbeiten verlangten den Einsatzkräften alles ab - zumal auch einige Gasflaschen in die Luft flogen.

"Da in den Gartenparzellen mit den Propangas gekocht und geheizt wird, haben wir zahlreiche Gasflaschen gefunden, die entweder gebrannt haben oder noch zu brennen drohten", so ein Sprecher der Feuerwehr.

Die Löscharbeiten dauerten bis in die Morgenstunden. Die dramatische Bilanz: etwa 20 zerstörte Gartenlauben. Immerhin: Über Verletzte ist bislang nichts bekannt.