Nach Brandkatastrophe im Erzgebirge: Wohnung von Kleinkind-Familie völlig zerstört

Schwarzenberg - Was für eine Katastrophe: Nach dem verheerenden Wohnungsbrand in Schwarzenberg (Erzgebirge) am Montag können 20 Menschen nicht in ihre Wohnungen zurück - darunter auch eine Familie mit Kleinkind. Tragisch: Die Familie verlor nahezu alles!

Dramatische Bilder aus Schwarzenberg (Erzgebirge): Am Montag brannte am Markt ein Wohnhaus. Die Rauchsäule war kilometerweit zu sehen. © Niko Mutschmann

Auf der Plattform "GoFundMe" wurden mittlerweile zwei Spendenaktionen ins Leben gerufen. Eine davon richtet sich an eine Familie mit einem einjährigen Mädchen. "Ihre Wohnung ist unbewohnbar, nahezu der gesamte Hausrat wurde zerstört", heißt es.

Besonders tragisch: Das kleine Mädchen verlor nicht nur ihr vertrautes Zuhause, auch Kleidung, Spielsachen und persönliche Dinge fielen dem Brand zum Opfer.

Mittlerweile kamen mehr als 20.000 Euro für die betroffene Familie zusammen. Wer ebenfalls spenden will, kann dies hier tun.

Die zweite Spendenaktion richtet sich an alle vom Brand betroffenen Personen und Familien. Hier kamen bisher 4700 Euro zusammen.

Das verheerende Feuer brach am Montagmorgen in einem Mehrfamilienhaus am Markt aus. Die Flammen breiteten sich schnell auf die angrenzenden Gebäude aus. Über 100 Einsatzkräfte kämpften stundenlang gegen den Brand.

Ein Bewohner (47) wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Alle weiteren Bewohner konnten sich unverletzt in Sicherheit bringen.

Auch Oberbürgermeister Ruben Gehart (CDU) machte sich vor Ort ein Bild vom Ausmaß des Brandes. Er bedankte sich gleichzeitig bei allen Einsatzkräften für ihr engagiertes und besonnenes Handeln.