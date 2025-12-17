Nach Brandkatastrophe im Erzgebirge: Wohnung von Kleinkind-Familie völlig zerstört
Schwarzenberg - Was für eine Katastrophe: Nach dem verheerenden Wohnungsbrand in Schwarzenberg (Erzgebirge) am Montag können 20 Menschen nicht in ihre Wohnungen zurück - darunter auch eine Familie mit Kleinkind. Tragisch: Die Familie verlor nahezu alles!
Auf der Plattform "GoFundMe" wurden mittlerweile zwei Spendenaktionen ins Leben gerufen. Eine davon richtet sich an eine Familie mit einem einjährigen Mädchen. "Ihre Wohnung ist unbewohnbar, nahezu der gesamte Hausrat wurde zerstört", heißt es.
Besonders tragisch: Das kleine Mädchen verlor nicht nur ihr vertrautes Zuhause, auch Kleidung, Spielsachen und persönliche Dinge fielen dem Brand zum Opfer.
Mittlerweile kamen mehr als 20.000 Euro für die betroffene Familie zusammen. Wer ebenfalls spenden will, kann dies hier tun.
Die zweite Spendenaktion richtet sich an alle vom Brand betroffenen Personen und Familien. Hier kamen bisher 4700 Euro zusammen.
Das verheerende Feuer brach am Montagmorgen in einem Mehrfamilienhaus am Markt aus. Die Flammen breiteten sich schnell auf die angrenzenden Gebäude aus. Über 100 Einsatzkräfte kämpften stundenlang gegen den Brand.
Ein Bewohner (47) wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Alle weiteren Bewohner konnten sich unverletzt in Sicherheit bringen.
Auch Oberbürgermeister Ruben Gehart (CDU) machte sich vor Ort ein Bild vom Ausmaß des Brandes. Er bedankte sich gleichzeitig bei allen Einsatzkräften für ihr engagiertes und besonnenes Handeln.
20 Bewohner in anderen Wohnungen untergebracht
Wie das Rathaus mitteilt, können derzeit 20 Menschen nicht in ihre Wohnung zurück - und das kurz vor Weihnachten!
Zehn Bewohner konnten von Familie oder Freunden aufgenommen werden, die anderen zehn Personen wurden durch die Stadtverwaltung und die Schwarzenberger Wohnungsgesellschaft mbH in Wohnungen im Stadtteil Sonnenleithe untergebracht.
"Wann die Bewohnerinnen und Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurückkönnen, ist aufgrund des großen Schadenumfangs noch nicht absehbar", teilt die Stadt mit.
Übrigens: Auch das Lederwarengeschäft am Markt musste aufgrund des Brandes umziehen. "Als Ausweich konnte Oberbürgermeister Ruben Gehart kurzfristig die Räumlichkeiten der ehemaligen Schwarzenberg-Information, Oberes Tor 5, anbieten. Dies nahm die Ladeninhaberin gern an", so das Rathaus.
Unterdessen prüft die Polizei weiterhin, wie es zum Feuer kommen konnte. "Die Brandursachenermittlungen sind noch nicht abgeschlossen", so eine Polizeisprecherin gegenüber TAG24. Auch zum Sachschaden liegen noch keine konkreten Angaben vor, heißt es abschließend.
Titelfoto: Niko Mutschmann