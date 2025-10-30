Gefeuerter Chefarzt im Erzgebirge: Das wird dem Mediziner vorgeworfen

Annaberg-Buchholz/Chemnitz - Neue Erkenntnisse im Fall des fristlos entlassenen Chefarztes der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe in Annaberg-Buchholz!

Große Aufregung am Erzgebirgsklinikum in Annaberg-Buchholz: Die Geschäftsführung hat dem langjährigen Chefarzt der Klinik für Gynäkologie fristlos gekündigt. © Uwe Meinhold

Gegen Dr. Andreas G. gibt es laut Chemnitzer Staatsanwaltschaft nicht nur arbeitsrechtliche Verstöße - auch die Justiz wird in dem Fall nun aktiv.

"Es wurde daher ein Ermittlungsverfahren unter anderem wegen des Verdachts der Beleidigung und der Körperverletzung eingeleitet", so Oberstaatsanwältin Ingrid Burghart (61) auf TAG24-Nachfrage.

Weitere Angaben konnte die Juristin aktuell nicht machen.