Gefeuerter Chefarzt im Erzgebirge: Das wird dem Mediziner vorgeworfen
Annaberg-Buchholz/Chemnitz - Neue Erkenntnisse im Fall des fristlos entlassenen Chefarztes der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe in Annaberg-Buchholz!
Gegen Dr. Andreas G. gibt es laut Chemnitzer Staatsanwaltschaft nicht nur arbeitsrechtliche Verstöße - auch die Justiz wird in dem Fall nun aktiv.
"Es wurde daher ein Ermittlungsverfahren unter anderem wegen des Verdachts der Beleidigung und der Körperverletzung eingeleitet", so Oberstaatsanwältin Ingrid Burghart (61) auf TAG24-Nachfrage.
Weitere Angaben konnte die Juristin aktuell nicht machen.
Chefarzt Andreas G. war vor Kurzem von seinem Arbeitgeber, dem Erzgebirgsklinikum, gekündigt worden. Inzwischen wurde auch ein Vertrauenstelefon für Betroffene eingerichtet.
Titelfoto: Bildmontage: Uwe Meinhold, Erzgebirgsklinikum