Gefeuerter Chefarzt im Erzgebirge: Das wird dem Mediziner vorgeworfen

Nun kommen im Fall des fristlos entlassenen Chefarztes im Erzgebirge neue Details ans Licht - die Staatsanwaltschaft ermittelt auch wegen Körperverletzung.

Von Robert Preuße

Annaberg-Buchholz/Chemnitz - Neue Erkenntnisse im Fall des fristlos entlassenen Chefarztes der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe in Annaberg-Buchholz!

Große Aufregung am Erzgebirgsklinikum in Annaberg-Buchholz: Die Geschäftsführung hat dem langjährigen Chefarzt der Klinik für Gynäkologie fristlos gekündigt.
Gegen Dr. Andreas G. gibt es laut Chemnitzer Staatsanwaltschaft nicht nur arbeitsrechtliche Verstöße - auch die Justiz wird in dem Fall nun aktiv.

"Es wurde daher ein Ermittlungsverfahren unter anderem wegen des Verdachts der Beleidigung und der Körperverletzung eingeleitet", so Oberstaatsanwältin Ingrid Burghart (61) auf TAG24-Nachfrage.

Weitere Angaben konnte die Juristin aktuell nicht machen.

Gegen Dr. Andreas G. wird nun unter anderem wegen des Verdachts der Beleidigung und der Körperverletzung ermittelt.
Wie Oberstaatsanwältin Ingrid Burghart (61) gegenüber TAG24 bestätigte, wird nun die Justiz im Chefarzt-Fall aktiv. (Archivfoto)
Chefarzt Andreas G. war vor Kurzem von seinem Arbeitgeber, dem Erzgebirgsklinikum, gekündigt worden. Inzwischen wurde auch ein Vertrauenstelefon für Betroffene eingerichtet.

