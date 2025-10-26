Großeinsatz in Bernsbach: Polizei rückt mit Spezialeinheit an!

Bernsbach - Ein heftiger Familienstreit hat am Samstagabend gegen 18 Uhr in Bernsbach ( Erzgebirge ) einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Nach einer Auseinandersetzung zwischen einem Vater (74) und seinem Sohn (50) flüchtete der jüngere Mann. Der 50-jährige hat seinem Vater zuvor ein Gartengerät aufs Handgelenk geschlagen, wodurch dieser Schmerzen erlitt.

Eine Spezialeinheit rückte in der Nacht zu Sonntag ins Erzgebirge aus. © Niko Mutschmann

Weil die Situation zunächst unklar war, rückten laut Polizei zahlreiche Einsatzkräfte an: darunter auch die Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit (BFE), eine Spezialeinheit, die vor allem bei gewaltbereiten oder unübersichtlichen Lagen zum Einsatz kommt.

Ihr Auftrag: die Lage sichern, Beweise sichern und notfalls eine Festnahme durchführen.

Zusätzlich wurde auch die Feuerwehr Bernsbach alarmiert, weil sich im Gebäude Gasflaschen befanden. Sie stellte den Brandschutz sicher. Neben dem Kreisbrandmeister waren auch ein Notarzt, mehrere Rettungswagen sowie Kräfte des Katastrophenschutzes im Einsatz.

Die Beamten durchsuchten in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Chemnitz Haus und Nebengebäude über mehrere Stunden, konnten den gesuchten Mann jedoch nicht antreffen. Stattdessen stellten sie zwei Druckluftwaffen sicher.