Heftiger Frontalcrash im Erzgebirge: Drei Verletzte, darunter ein Kind

Stollberg - Heftiger Crash in Stollberg ( Erzgebirge ) am Montagnachmittag! Auf einer Bundesstraße krachten zwei Autos frontal zusammen. Es folgte eine Vollsperrung - Autofahrer mussten viel Geduld mitbringen. Drei Personen wurden verletzt, darunter ein Kind (9).

Die beiden Autos wurden durch den Crash massiv beschädigt - Fahrzeugteile lagen auf der Straße verteilt. © NEWS5 / André März

Der Unfall geschah laut Polizeiangaben gegen 14.20 Uhr auf der B180. Eine VW-Fahrerin (35) war in Richtung Zwönitz unterwegs, als sie etwa 500 Meter nach dem Abzweig zur B169 in einer Linkskurve in den Gegenverkehr geriet. Dabei krachte der VW frontal mit einem entgegenkommenden Kia (Fahrer: 59) zusammen.

Der Aufprall war so heftig, dass beide Fahrzeuge massiv eingedrückt wurden - Autoteile flogen zudem über die Fahrbahn!

Schnell rückten Rettungskräfte an - auch ein Rettungshubschrauber landete auf der Bundesstraße. Laut Polizei wurde die VW-Fahrerin schwer verletzt.

"Ein im VW mitfahrender, neunjähriger Junge sowie der Kia-Fahrer (59) wurden nach dem derzeitigen Kenntnisstand leicht verletzt", heißt es von der Polizei.