Lieber selbstständig als Verbrecherjagd: Ex-Polizistin verkauft jetzt Eis

Aue-Bad Schlema - Süße Kuchen und fruchtiges Eis findet sie spannender als die Verbrecherjagd: Die ehemalige Polizeimeisterin Vivien Hofmann (27) verwirklichte im Erzgebirge ihren Traum und schulte zur Eis-Dealerin um.

Die ehemalige Polizistin Vivien Hofmann (27) hat sich als Eis-Dealerin einen Namen gemacht. © Uwe Meinhold

Nach ihrer Ausbildung an der Polizeifachschule in Schneeberg war Vivien Hofmann rund zwei Jahre lang in Leipzig in Uniform auf Streife unterwegs. Jetzt bindet sie sich in ihrem eigenen Café namens "Ys" in der Passage am Kurpark in Bad Schlema die Schürze um.

"In meinem Café habe ich die Freiheit, das zu tun, was ich gern möchte. Kreativ sein, neue Rezepte ausprobieren, Essen schön anrichten", begründet die gebürtige Freibergerin ihre Entscheidung. "Cafébesitzerin zu sein, macht mich komplett glücklich."

Ihren sicheren Beamtenjob hängte sie zugunsten der Selbstständigkeit an den Nagel. Stattdessen ermittelt die emsige Ex-Polizistin mit Hochdruck den besten Geschmack für ihre neuen Kreationen: "Das Maulwurfkuchen-Eis ist gerade der Renner. Ansonsten überlege ich einfach, was ich in einem Café selbst gern essen würde."

So stehen im Herbst Crumble mit Pflaume, Apfel-Mandel oder Schoko-Himbeer auf der Karte. Kein Wunder, dass überdurchschnittlich viele Polizisten der süßen "Ys"-Spur ins Erzgebirge folgen: "Bei mir kehren ehemalige Kollegen und auch Lehrer der Polizeischule ein", freut sich Vivien Hofmann.