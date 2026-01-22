Millionensumme bewilligt: Frohnauer Hammer bekommt Anbau

Annaberg-Buchholz - Millionensegen für den Frohnauer Hammer in Annaberg-Buchholz ( Erzgebirgskreis ). Bund und Freistaat fördern den barrierefreien Ausbau der historischen Schauwerkstatt.

Jährlich kommen etwa 26.000 Besucher in den historischen Frohnauer Hammer. © Uwe Meinhold

Für den Umbau gibt es für die Stadt Annaberg-Buchholz insgesamt 1,7 Millionen Euro. Damit soll die Schauwerkstatt nicht nur barrierefrei, sondern auch größer werden. Die Landesdirektion Sachsen (LDS) hat die Millionensumme bewilligt. Das Geld stammt aus dem Förderprogramm Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur".

"Mit dem Geld kann Annaberg-Buchholz einem seiner Schmuckstücke, dem Frohnauer Hammer, eine zeitgemäße Fassung geben. Das Hammerwerk-Ensemble, ein bedeutendes Zeugnis der vorindustriellen Entwicklung im Erzgebirge, kann somit nicht nur erhalten, sondern vor allem angemessen präsentiert werden", so LDS-Präsident Béla Bélafi (52)

Weiter erklärt er: "Der Frohnauer Hammer wird als wichtiger Bestandteil des UNESCO-Weltkulturerbes Montanregion Erzgebirge/Krušnohoří zukünftig eine noch größere Anziehungskraft ausüben."