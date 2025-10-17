Leichenfund im Erzgebirge: Das ist bisher bekannt

Neukirchen/Erzgebirge - Ein schockierender Fund erschütterte die Gemeinde Neukirchen im Erzgebirge : Die Polizei entdeckte in einem Haus in der "Engen Gasse" zwei Leichen . Die Beamten schließen ein Gewaltverbrechen aus. Die Todesumstände sind jedoch rätselhaft.

Notarzt und Krankenwagen stehen an der Einfahrt zur "Engen Gassen", in der die leblosen Personen entdeckt wurden. © Chempic

Rund um das Wohnhaus leuchtete am Donnerstagnachmittag Blaulicht, Polizei und Rettungskräfte rückten an. Zuvor hatten Nachbarn versucht, die Hausbewohner zu erreichen: "Erst ein Hinweis ließ uns nachschauen, und nach erfolglosen Kontaktversuchen sowie Klingen und Klopfen haben dann die informierten Familienangehörigen die Polizei gerufen", teilen sie auf Facebook.

Der mit Post überquellende Briefkasten soll den Verdacht geweckt haben. "Für uns als direkte Nachbarn war der Briefkasten leider nicht einsehbar."

Nach TAG24-Recherchen handelt es sich bei den verstorbenen Personen um ein älteres Paar. Es hätte zurückgezogen gelebt, erzählen Nachbarn.

Die Enkelin der beiden lebt in Baden-Württemberg. Genauere Angaben zur Identität will die Polizei nicht machen. Der Grund: Die Beamten schließen eine Straftat aus.

Heißt: Es gibt keine Hinweise darauf, dass das Paar gewaltsam umgebracht wurde. Die genauen Umstände zum Ableben der Personen bleiben aber unbekannt.