Nach OB-Wahl in Aue: Hartung-Anhänger beklagen Betrug! Das sagt Politik-Experte

Aue-Bad Schlema - Der OB-Wahlkrimi in Aue-Bad Schlema sorgt weiter für hitzige Diskussionen: Von Stefan Hartung (37, rechtsextreme "Freie Sachsen") kommt scharfe Kritik an der Briefwahl. Auch seine Anhänger wettern dagegen. Im Netz liest man in diesem Zusammenhang immer ein Wort: "Betrug". Doch wie wahrscheinlich sind Manipulationen wirklich? TAG24 fragte bei einem Politik-Experten nach.

Nach seiner Wahlniederlage schimpfte Stefan Hartung (37, rechtsextreme "Freie Sachsen") auf das Briefwahlverfahren. © Ralph Kunz

Nach der Aue-Wahl schimpfte Stefan Hartung auf die Briefwahl. Sie sei intransparent, gehöre auf den Prüfstand.

Der rechtsextreme Kandidat lag bei den Zwischenergebnissen lange vorn, die Auszählung der Briefwahlstimmen änderte das plötzlich.

Viele seiner Anhänger sprechen im Zusammenhang mit der Briefwahl von "Betrug". Einige werfen Pflegeheimen sogar vor, die Briefwahl absichtlich zu beeinflussen - beispielsweise bei dementen Menschen.

Politikwissenschaftler Prof. Eric Linhart (50) von der TU Chemnitz kennt die Vorwürfe. Natürlich sei die staatliche Kontrolle bei der Urnenwahl höher als bei der Briefwahl, sagt er.

"Es kann zum Beispiel im familiären Umfeld niemand garantieren, dass die Wahl wirklich vor Familienmitgliedern geheim ist und nicht etwa doch sozialer Druck durch Familienmitglieder ausgeübt wird", erklärt der Politik-Experte.

Manipulationen in Pflegeheimen hält Linhart bei der OB-Wahl in Aue hingegen für wenig plausibel. "Dort herrscht viel mehr Öffentlichkeit und Angestellte können sich wechselseitig kontrollieren. Außerdem können Familienangehörige einbezogen oder über Druck informiert werden", sagt der Politikwissenschaftler.