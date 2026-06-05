Wahlkrimi in Aue: Mit diesen Themen wollen die OB-Kandidaten gewinnen

Aue - Am Sonntag haben es die Bürger von Aue-Bad Schlema ( Erzgebirge ) in der Hand: Sie wählen einen neuen Oberbürgermeister. Weil im ersten Wahlgang keiner der Kandidaten die absolute Mehrheit erreichte, geht es nun in die Stichwahl. Derjenige mit den meisten Stimmen gewinnt. Zur Auswahl stehen Marcus Hoffmann (41, CDU) und Stefan Hartung (37, "Freie Sachsen"). TAG24 stellt beide Kandidaten und ihre Themen vor.

Marcus Hoffmann (41, CDU) steht vor allem das "Wir" im Vordergrund. "Unsere Stadt ist, was wir daraus machen", sagt er. © PR

CDU-Kandidat Marcus Hoffmann will Aue lebenswerter machen: alte Ruinen abreißen, Plätze und Straßen aufwerten und damit das Stadtimage aufwerten. Auch der Tourismus soll weiter aufrechterhalten werden.

"Besonders wichtig sind ebenfalls die nächsten Generationen. Sie wünschen sich Raum für ihre Ideen und unser Vertrauen", schreibt Hoffmann.

Für die jungen Leute will er Kreativflächen erschaffen und damit etwas gegen die demografische Entwicklung machen.

Dazu stehen bezahlbarer Wohnraum, bessere Kitas/Schulen und Maßnahmen gegen die Vermüllung in seinem Wahlprogramm.



Auch das Thema Sicherheit greift Hoffmann auf: Prävention an Schulen und im öffentlichen Bereich, mehr Beleuchtung in dunklen Ecken und mehr Polizei bzw. einen professionellen Sicherheitsdienst auf den Straßen. Ebenso spricht er sich für Nachhaltigkeit, Klimaschutz und einen starken ÖPNV aus.

Der 41-Jährige ist verheiratet, hat zwei Kinder und verspricht eine "bürgernahe, verlässliche und zukunftsorientierte Kommunalpolitik". Er holte im ersten Wahlgang die zweitmeisten Stimmen.