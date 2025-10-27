Schnee auf dem Fichtelberg! Ab Samstag gibt's Skipässe

Oberwiesenthal - Der erste Schnee auf dem Fichtelberg im Erzgebirge weckt die Vorfreude auf Wintersport an Sachsens höchstem Berg. Die Vorbereitungen laufen schon seit einigen Wochen. Es gibt einige Änderungen bei Preisen und beim Parken.

Schwebebahn-Chef Renè Lötzsch (53) bereitet die neue Skisaison vor. © Uwe Meinhold

Schwebebahn-Chef René Lötzsch (53) ist schon auf Betriebstemperatur: "Anfang Oktober haben wir begonnen, mithilfe eines Krans die rund 90 Schneelanzen aufzustellen. In den nächsten Tagen geht die Beschneiung probehalber in Betrieb. Die Leitungen werden gespült, damit alles startklar ist, sobald dauerhaft Minusgrade zu erwarten sind."

Ist Dauerfrost in Sicht, soll zuerst die Himmelsleiter, danach der Haupthang beschneit werden. "Uns stehen 45.000 Kubikmeter Wasser zur Verfügung. Das muss sinnvoll eingesetzt werden", so Lötzsch.

Offizielle Saisoneröffnung ist am 3. Advent (14. Dezember). Dann öffnet auch die Kunsteisbahn.

Dieses Jahr erstmals werden vom 1. bis 15. November Saison-Skipässe mit 30 Prozent Rabatt angeboten. Kosten: 294 statt 420 Euro. Bisher gab es das Angebot nur für Vereine.