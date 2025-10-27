Schnee auf dem Fichtelberg! Ab Samstag gibt's Skipässe

Der erste Schnee auf dem Fichtelberg weckt die Vorfreude auf Wintersport an Sachsens höchstem Berg. Die Vorbereitungen laufen schon seit einigen Wochen.

Von Mandy Schneider

Oberwiesenthal - Der erste Schnee auf dem Fichtelberg im Erzgebirge weckt die Vorfreude auf Wintersport an Sachsens höchstem Berg. Die Vorbereitungen laufen schon seit einigen Wochen. Es gibt einige Änderungen bei Preisen und beim Parken.

Schwebebahn-Chef Renè Lötzsch (53) bereitet die neue Skisaison vor.  © Uwe Meinhold

Schwebebahn-Chef René Lötzsch (53) ist schon auf Betriebstemperatur: "Anfang Oktober haben wir begonnen, mithilfe eines Krans die rund 90 Schneelanzen aufzustellen. In den nächsten Tagen geht die Beschneiung probehalber in Betrieb. Die Leitungen werden gespült, damit alles startklar ist, sobald dauerhaft Minusgrade zu erwarten sind."

Ist Dauerfrost in Sicht, soll zuerst die Himmelsleiter, danach der Haupthang beschneit werden. "Uns stehen 45.000 Kubikmeter Wasser zur Verfügung. Das muss sinnvoll eingesetzt werden", so Lötzsch.

Offizielle Saisoneröffnung ist am 3. Advent (14. Dezember). Dann öffnet auch die Kunsteisbahn.

Dieses Jahr erstmals werden vom 1. bis 15. November Saison-Skipässe mit 30 Prozent Rabatt angeboten. Kosten: 294 statt 420 Euro. Bisher gab es das Angebot nur für Vereine.

Nach den ersten Schneefällen blieben bei Oberwiesenthal einige Autos am Straßenrand stehen.  © André März
Auf dem Fichtelberg liegt die erste dünne Schneeschicht auf dem Skihang.  © Oliver Kaufmann

Parkplatz von privaten Betreiber überwacht

Auf dem höchsten Berg Sachsens hat der Winter Einzug gehalten.  © Oliver Kaufmann

Wer Tages-Skipässe (Hauptsaison) kauft, zahlt künftig 2 Euro mehr als im Vorjahr: Erwachsene 41 Euro, Kinder 31 Euro. In der Vorsaison (bis 19. Dezember) kostet ein Skitag jetzt 35 Euro für Erwachsene, 26 Euro für Kinder.

Auch Langläufer müssen sich auf Änderungen einstellen. Die Stadt Oberwiesenthal erhebt ab diesen Winter eine Loipengebühr von 2 Euro.

Wer den Parkplatz an der Skiarena nutzt, entrichtet die Gebühr mit dem ersten Stundentarif von 4 Euro, jede weitere Stunde kostet 2 Euro. Die Preise fürs Tagesticket steigen von 8 auf 12 Euro.

Außerdem wird der Parkplatz jetzt von einem privaten Betreiber überwacht, die Kennzeichen einfahrender Autos per Kamera registriert.

