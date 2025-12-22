Unverantwortlich! Vater kauft mit Sohn illegale Tschechen-Böller, Polizei erwischt sie

Marienberg - Unglaublich! Ein Vater (46) fuhr am Freitag mit seinem Sohn (17) nach Tschechien - beide kauften hinter der Grenze verbotene, hochgefährliche Feuerwerkskörper. Die Bundespolizei zog das verbotene Feuerwerk bei einer Kontrolle ein.

Die Bundespolizei kontrolliert am Grenzübergang in Reitzenhain immer wieder Autofahrer, die nach Deutschland einreisen. © Uwe Meinhold

Gegen 19.15 Uhr wurde der 46-Jährige mit seinem 17-jährigen Sohn am Grenzübergang in Reitzenhain von der Bundespolizei kontrolliert.

"Bei der Nachschau im Kofferraum der beiden Deutschen konnten mehrere verbotene pyrotechnische Gegenstände mit einer Nettoexplosivmasse von fast 6 Kilogramm festgestellt werden", teilt ein Sprecher der Bundespolizei mit.

Wie verantwortungslos! Die verbotenen Feuerwerkskörper aus Tschechien haben eine enorme Sprengkraft. Explodieren die Tschechen-Böller in der Hand, können ganze Gliedmaßen abgerissen werden - auch tödliche Unfälle kommen immer wieder vor.

Für den Vater und seinen Sohn könnte es nun richtig unangenehm werden. "Neben einer Strafanzeige erwartet die Personen, die verbotene Feuerwerkskörper nach Deutschland einführen, auch eine finanzielle Forderung für den professionellen Transport und die Vernichtung der verbotenen Feuerwerkskörper durch die Bundespolizei", heißt es.

Übrigens: Verbotenes Feuerwerk zu zünden oder zu kaufen, kann mit einer Geldstrafe bis zu 50.000 Euro oder einer Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren geahndet werden.