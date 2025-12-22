 618

Unverantwortlich! Vater kauft mit Sohn illegale Tschechen-Böller, Polizei erwischt sie

Unfassbar: Ein Vater kaufte zusammen mit seinem Sohn in Tschechien hochgefährliches Silvester-Feuerwerk. Die Polizei erwischte sie.

Von Julian Winkler

Marienberg - Unglaublich! Ein Vater (46) fuhr am Freitag mit seinem Sohn (17) nach Tschechien - beide kauften hinter der Grenze verbotene, hochgefährliche Feuerwerkskörper. Die Bundespolizei zog das verbotene Feuerwerk bei einer Kontrolle ein.

Die Bundespolizei kontrolliert am Grenzübergang in Reitzenhain immer wieder Autofahrer, die nach Deutschland einreisen.
Die Bundespolizei kontrolliert am Grenzübergang in Reitzenhain immer wieder Autofahrer, die nach Deutschland einreisen.  © Uwe Meinhold

Gegen 19.15 Uhr wurde der 46-Jährige mit seinem 17-jährigen Sohn am Grenzübergang in Reitzenhain von der Bundespolizei kontrolliert.

"Bei der Nachschau im Kofferraum der beiden Deutschen konnten mehrere verbotene pyrotechnische Gegenstände mit einer Nettoexplosivmasse von fast 6 Kilogramm festgestellt werden", teilt ein Sprecher der Bundespolizei mit.

Wie verantwortungslos! Die verbotenen Feuerwerkskörper aus Tschechien haben eine enorme Sprengkraft. Explodieren die Tschechen-Böller in der Hand, können ganze Gliedmaßen abgerissen werden - auch tödliche Unfälle kommen immer wieder vor.

Für den Vater und seinen Sohn könnte es nun richtig unangenehm werden. "Neben einer Strafanzeige erwartet die Personen, die verbotene Feuerwerkskörper nach Deutschland einführen, auch eine finanzielle Forderung für den professionellen Transport und die Vernichtung der verbotenen Feuerwerkskörper durch die Bundespolizei", heißt es.

Übrigens: Verbotenes Feuerwerk zu zünden oder zu kaufen, kann mit einer Geldstrafe bis zu 50.000 Euro oder einer Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren geahndet werden.

Einige Sachsen fahren kurz vor Jahreswechsel nach Tschechien. Hinter der Grenze locken günstige Feuerwerks-Angebote, doch die illegale Pyrotechnik können im schlimmsten Fall tödlich sein.
Einige Sachsen fahren kurz vor Jahreswechsel nach Tschechien. Hinter der Grenze locken günstige Feuerwerks-Angebote, doch die illegale Pyrotechnik können im schlimmsten Fall tödlich sein.  © Claudia Drescher/dpa-Zentralbild/dpa

Weitere Kontrollen: Bundespolizei beschlagnahmt illegale Böller

Illegale Tschechen- oder Polen-Böller können tickende Zeitbomben sein. Explodieren sie in der Hand, sind schwere oder tödliche Verletzungen die Folge. (Symbolbild)
Illegale Tschechen- oder Polen-Böller können tickende Zeitbomben sein. Explodieren sie in der Hand, sind schwere oder tödliche Verletzungen die Folge. (Symbolbild)  © Sven Hoppe/dpa

Bereits vor einigen Tagen erwischte die Bundespolizei mehrere Personen mit illegalem Feuerwerk an der Grenze zu Tschechien.

In Oberwiesenthal kontrollierten die Beamten am 12. Dezember einen Mann (49), der auf einem grenzüberschreitenden Wanderweg unterwegs war.

"In dem mitgeführten Plastikbeutel von dem 49-jährigen Deutschen befanden sich verbotene pyrotechnische Gegenstände, mit einer Nettoexplosivmasse von über 400 Gramm", heißt es.

Am Grenzübergang in Bärenstein wurden am gleichen Tag zwei Jugendliche (beide 16) und ein junger Mann (18) kontrolliert. "Insgesamt führten die Deutschen verbotene Pyrotechnik mit einer Nettoexplosivmasse von rund 1000 Gramm mit sich", so die Bundespolizei. Die illegalen Feuerwerkskörper wurden beschlagnahmt.

