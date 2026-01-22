Erbitterter Streit um Mietschulden! Bürgermeister dreht Apotheke das Wasser ab

Radeburg (Sachsen) - Eskalation im Mieterstreit! Seit dem 9. Januar ist die "Löwen"-Apotheke von Jens Rudolph (60) am Radeburger Marktplatz ohne fließendes Wasser. Grund dafür ist ein festgefahrener Streit zwischen dem Apothekenchef und dem neuen Besitzer der Immobilie, Falk Hentschel (39).

Seit 23 Jahren leitet Jens Rudolph (60) seine "Löwen"-Apotheke in Radeburg. Seit rund einer Woche ist Wasserschleppen angesagt. © Norbert Neumann

Morgens werden die Wasserkanister mit rund 100 Litern hereingetragen. Kleinere Behälter am Waschbecken und der Wasserkocher für Tee werden befüllt.

Bittere Routine, seitdem die Apotheke auf dem Trockenen sitzt: "Hygiene ist bei uns oberstes Gut. Es ist zwar sehr aufwendig, aber wir kriegen das als Team gut hin", sagt Rudolph, der die "Löwen"-Apotheke seit 23 Jahren betreibt.

Die Landesdirektion sei über den Wassermangel informiert und wisse auch über den Umgang mit der Situation Bescheid. Die Apotheke darf weiterhin geöffnet bleiben.

Der Streit ums Wasser reicht zurück bis zu den früheren Vermietern von Rudolph, die vor rund zwei Jahren die Mietkosten um satte 54 Prozent erhöhten (von 3000 auf 4512 Euro). Rudolph zahlte weiterhin nur die bisherige Miete und legte Widerspruch ein:

"Ich habe 2003 das gesamte alte Haus für rund 100.000 Euro saniert und 2015 noch mal 17.000 Euro hineingesteckt, dabei keinen Cent von den Eigentümern gesehen."