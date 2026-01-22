 16.293

Erbitterter Streit um Mietschulden! Bürgermeister dreht Apotheke das Wasser ab

Seit dem 9. Januar ist die "Löwen"-Apotheke von Jens Rudolph am Radeburger Marktplatz ohne fließendes Wasser.

Von Jakob Anders

Radeburg (Sachsen) - Eskalation im Mieterstreit! Seit dem 9. Januar ist die "Löwen"-Apotheke von Jens Rudolph (60) am Radeburger Marktplatz ohne fließendes Wasser. Grund dafür ist ein festgefahrener Streit zwischen dem Apothekenchef und dem neuen Besitzer der Immobilie, Falk Hentschel (39).

Seit 23 Jahren leitet Jens Rudolph (60) seine "Löwen"-Apotheke in Radeburg. Seit rund einer Woche ist Wasserschleppen angesagt.
Seit 23 Jahren leitet Jens Rudolph (60) seine "Löwen"-Apotheke in Radeburg. Seit rund einer Woche ist Wasserschleppen angesagt.  © Norbert Neumann

Morgens werden die Wasserkanister mit rund 100 Litern hereingetragen. Kleinere Behälter am Waschbecken und der Wasserkocher für Tee werden befüllt.

Bittere Routine, seitdem die Apotheke auf dem Trockenen sitzt: "Hygiene ist bei uns oberstes Gut. Es ist zwar sehr aufwendig, aber wir kriegen das als Team gut hin", sagt Rudolph, der die "Löwen"-Apotheke seit 23 Jahren betreibt.

Die Landesdirektion sei über den Wassermangel informiert und wisse auch über den Umgang mit der Situation Bescheid. Die Apotheke darf weiterhin geöffnet bleiben.

Nach verheerendem Wohnungsbrand in Sachsen: Weiterer Bewohner stirbt
Sachsen Nach verheerendem Wohnungsbrand in Sachsen: Weiterer Bewohner stirbt

Der Streit ums Wasser reicht zurück bis zu den früheren Vermietern von Rudolph, die vor rund zwei Jahren die Mietkosten um satte 54 Prozent erhöhten (von 3000 auf 4512 Euro). Rudolph zahlte weiterhin nur die bisherige Miete und legte Widerspruch ein:

"Ich habe 2003 das gesamte alte Haus für rund 100.000 Euro saniert und 2015 noch mal 17.000 Euro hineingesteckt, dabei keinen Cent von den Eigentümern gesehen."

Dein tägliches News-Update

Jetzt kostenlos für den News-des-Tages-Newsletter anmelden!

Deine Anmeldung konnte nicht gespeichert werden. Bitte versuche es erneut.
Deine Anmeldung war erfolgreich. Bitte bestätige die E-Mail, die wir dir gesendet haben.
Apotheken-Angestellte Elisa Tschofen (39) beim Händewaschen: "Für unser Geschäft gehen wir in die anderen Geschäfte am Markplatz."
Apotheken-Angestellte Elisa Tschofen (39) beim Händewaschen: "Für unser Geschäft gehen wir in die anderen Geschäfte am Markplatz."  © Norbert Neumann
Auch ohne fließend Wasser läuft das Geschäft in der Apotheke weiter.
Auch ohne fließend Wasser läuft das Geschäft in der Apotheke weiter.  © Norbert Neumann

Neu-Besitzer Falk Hentschel ist Bürgermeister der Gemeinde Ebersbach

Falk Hentschel (39), Inhaber der Immobilie am Marktplatz in Radeburg, verweist auf die vertraglich vereinbarte Miete und hat das Wasser abgestellt.
Falk Hentschel (39), Inhaber der Immobilie am Marktplatz in Radeburg, verweist auf die vertraglich vereinbarte Miete und hat das Wasser abgestellt.  © Thomas Türpe

Den neuen Besitzer des Hauses kümmert das wenig. Falk Hentschel übernahm mit dem Kauf der Immobilie im Jahr 2025 auch die Apotheke als Mieter, damit die angestauten Mietschulden.

Diese belaufen sich inzwischen auf über 30.000 Euro: "Ich habe zweifach persönlich das Gespräch gesucht, auch nach einem Gerichtstermin kein Wort aus dem Apotheker herausbekommen", berichtet Hentschel enttäuscht.

Als Bürgermeister der Gemeinde Ebersbach im Meißner Landkreis stehe er selbst "täglich für Recht und Ordnung ein", müsse aber an dieser Stelle um sein eigenes Recht als Eigentümer und Vermieter kämpfen.

Handy-Verbot für ältere Schüler in Sachsen rückt näher
Sachsen Handy-Verbot für ältere Schüler in Sachsen rückt näher

Nach "langer Bedenkzeit" und einer Ankündigung am 30. Dezember drehte Hentschel der Apotheke zum 9. Januar endgültig das Wasser ab: "Herr Rudolph brachte den Streit in die Öffentlichkeit und zeitgleich ging er in keiner Weise auf Vorschläge ein, die Sache zu regeln", begründet Hentschel den harten Schritt.

Seit dem 9. Januar fließt kein Wasser mehr aus den Leitungen der "Löwen"-Apotheke am Radeburger Markplatz.
Seit dem 9. Januar fließt kein Wasser mehr aus den Leitungen der "Löwen"-Apotheke am Radeburger Markplatz.  © Norbert Neumann

Rudolph hat ebenfalls genug, zieht mit seiner "Löwen"-Apotheke und den zwölf Angestellten voraussichtlich Ende Juni in einen ehemaligen Getränkemarkt schräg gegenüber am Marktplatz. Ein Streit, der wohl nur vor Gericht entschieden werden kann …

Titelfoto: Montage: Norbert Neumann, Thomas Türpe

Mehr zum Thema Sachsen: