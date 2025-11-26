Experte warnt vor Black-Friday-Hysterie in Sachsen

Dresden - Es ist wieder so weit: Die Schaufenster schreien nach uns, Online-Shops blinken wie verrückt – und überall prangt das Wort, das selbst hartgesottene Sparfüchse schwach macht: Black Friday! Doch hinter den "Wahnsinns-Deals" lauern fiese Fallen, Fake-Shops und Rabatte, die bei näherem Hinsehen gar nicht so billig sind, wie sie klingen.

Am Black Friday gibt es keine Garantie für wirklich gute Deals. © imago/Geisser

Im sächsischen Handel macht inzwischen fast jeder mit – vom Modegeschäft bis zum Supermarkt. Doch Experten warnen: Die hohen Rabatte sind oft mehr Show als Ersparnis.

Eine Untersuchung zeigt, dass am Ende im Schnitt nur rund sieben Prozent Preisvorteil übrig bleiben, weil viele "Mega-Deals" sich auf geschönte "Unverbindliche Preisempfehlungen" (UVPs) beziehen.

Kleinere Händler geraten besonders unter Druck, denn wer nicht mitzieht, verliert Kunden und wer mitzieht, riskiert schwindende Margen.

"Für viele Händler wird der Black Friday vor allem durch Bewusstseinseffekte und Impulskäufe zu mehr Käufen führen", weiß Handelsexperte und Marketing-Professor an der TU Chemnitz, Erik Maier. Das könne jedoch bedeuten, dass spätere Käufe ausbleiben.