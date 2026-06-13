Fast 80 Jahre her: Ein junger Dresdner bringt diese vergessene Grotte königlich zum Strahlen

Königstein - Fast 80 Jahre lang gähnte eine leere Felsnische an der Festung Königstein vor sich hin – jetzt thront dort wieder eine Königin. Der junge Steinbildhauer Thore Brilloff (23) hat der einst vom Volk geliebten Maria Anna von Sachsen ein Denkmal gesetzt, das Wanderer ab sofort auf dem Patrouillenweg bestaunen können.

Steinmetzgeselle Thore Brilloff (23, r.) und Steinmetz Martin Richter (44) von der Zwingerbauhütte brachten das Sandsteinmedaillon am Donnerstag in der Mariengrotte an. © Festung Königstein gGmbH

Die Geschichte klingt wie aus einem Märchen: Im Jahr 1849 flüchtete Königin Maria Anna gemeinsam mit ihrem Gatten Friedrich August II. vor dem Dresdner Maiaufstand auf die sichere Festung Königstein.

Beim Spaziergang auf dem Patrouillenweg verliebte sich die fromme Monarchin in einen ganz besonderen Aussichtspunkt.

So sehr, dass sie ein Kreuz stiftete und es in einer kleinen Felsnische anbringen ließ – die "Mariengrotte" war geboren.

Doch nach dem Zweiten Weltkrieg verschwand das Kreuz spurlos. Jahrzehntelang blieb die Nische leer, die königliche Geschichte fast vergessen.