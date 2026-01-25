Feinstaub sorgt für dicke Luft in Sachsen

Sachsen - Sachsen hat seit einigen Tagen mit schlechter Luft zu kämpfen. Am Wochenende wurden an zahlreichen Messstationen Feinstaub-Grenzwerte überschritten.

An zahlreichen Messstationen in Sachsen wurden am Wochenende die Feinstaub-Grenzwerte überschritten. © Hendrik Schmidt/dpa

So lagen am Sonnabend die Tagesmittelwerte für PM10 in Bautzen, Görlitz, Leipzig, Liebschützberg und Niesky über dem Grenzwert von 50 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft, wie aus Daten des Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie hervorgeht.

Für Feinstaub der Partikelgröße von bis zu 2,5 Mikrometer (PM2,5) meldete das Umweltbundesamt ebenfalls erhebliche Probleme.

Einer Übersicht zufolge wurde der Grenzwert von 25 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft vielerorts im Freistaat weit überschritten - etwa in Zwickau, Leipzig, Dresden, Bautzen, Zittau und Görlitz.

Die feinen Partikel können Experten zufolge tiefer in die Atemwege eindringen und die Lunge nachhaltig schädigen.