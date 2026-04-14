Schon wieder Brand in Heidenau: Feuerwehr flutet Grundstück mit Löschschaum

Heidenau - Am Sonntagnachmittag musste die Feuerwehr in Heidenau zu einem Brand in der Mozartstraße eilen. Dort hatte ein Grillplatz Feuer gefangen.

In Heidenau kam es Sonntagnachmittag zu einem Brand. © Marko Förster

Gegen 15.30 Uhr loderten die Flammen plötzlich im Hinterhof eines Mehrfamilienhauses, das sich direkt an der Ecke zur Hauptstraße (S172) befindet.

Schnell griff der Brand auf einen Sperrmüllhaufen, eine Konifere und einen Schuppen über. Auch die Fassade des Wohnhauses wurde durch Hitze und Ruß in Mitleidenschaft gezogen.

Das Gebäude selbst soll sich aktuell in Sanierung befinden und stehe bis auf eine Wohneinheit leer. Die Anwohner des direkt anschließenden Nachbarhauses konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen.

Bei der Anfahrt der Feuerwehr war über Heidenau bereits eine Rauchwolke zu erkennen.

Die Kameraden rückten dem Feuer mit Wasser und viel Schaum zu Leibe und konnten so Schlimmeres verhindern. Verletzt wurde niemand.