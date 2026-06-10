Sächsischer Feuerwehrmann im Einsatz geblitzt: Stadt scheitert an eigenem Fehler

Taucha/Eilenburg - Es ist eine Klatsche für die Stadt Taucha. Der Feuerwehrmann Ray Lange (55) wurde während einer Einsatzfahrt geblitzt und sollte dafür ein Bußgeld zahlen . Am Dienstag sprach ihn das Amtsgericht Eilenburg frei.

Ray Lange (55) bekam nun auch die Bestätigung vom Gericht. Die Höhe des Bußgeldes war nicht gerechtfertigt.

So viel Publikum erlebt das Gericht in einer Bußgeldsache eher selten. Schon zu Beginn der Verhandlung bemerkte Richter Dr. Gottschaldt, dass ihm ein derart großes Interesse in den vergangenen Jahren kaum untergekommen sei.

Zahlreiche Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Taucha unterstützten Ray Lange im Gerichtssaal. Vertreter der Stadtverwaltung erschienen hingegen nicht.

Der Feuerwehrmann musste sich wegen einer Einsatzfahrt am 7. Mai 2025 verantworten. Damals war er mit einer Drehleiter auf der Sommerfelder Straße zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage unterwegs, als er geblitzt wurde.

Laut Bußgeldbescheid war er statt der erlaubten 30 Kilometer pro Stunde mit 69 unterwegs. Die Folge: 340 Euro Bußgeld und einen Monat Fahrverbot. Übrigens: 60 weitere Fahrzeuge wurden an diesem Tag geblitzt.

Dass Lange zu schnell gefahren war, spielte vor Gericht kaum eine Rolle. Er räumte ein, mit Sonder- und Wegerechten unterwegs gewesen zu sein. Der Einsatz stellte sich später zwar als Fehlalarm heraus, doch zum Zeitpunkt der Alarmierung war von einem möglichen Brand auszugehen.