Finanzierung, Baustart, Vollsperrungen: So geht es weiter auf der Problem-Strecke Chemnitz-Leipzig

Chemnitz - Es gibt endlich einen Ausbau-Plan für die Problem-Bahnlinie Chemnitz-Leipzig . Für mehr als 680 Millionen Euro soll die Strecke elektrifiziert und abschnittweise zweigleisig ausgebaut werden. Doch bis dahin wird es noch Jahre dauern - Totalsperrungen und monatelanger Schienenersatzverkehr inklusive.

Am Dienstagabend wurde im Chemnitzer Rathaus eine Machbarkeitsstudie zur Problem-Bahnlinie Chemnitz-Leipzig vorgestellt. (Archivbild) © Kristin Schmidt

"Die Strecke beschäftigt uns schon Jahrzehnte", sagte OB Sven Schulze (54, SPD) zur Vorstellung einer Machbarkeitsstudie im Chemnitzer Rathaus. Die war nötig geworden, weil die Kosten zuletzt explodierten.

2021 hatte das Land Sachsen knapp 500 Millionen Euro aus Fördermitteln für die Kohleregionen (die Strecke führt durchs Leipziger Revier) für den Ausbau geblockt.

Im März ging die Bahn-Tochter DB InfraGO in einer aktualisierten Kostenschätzung allerdings plötzlich von 1,3 Milliarden Euro aus - allein für den Nordabschnitt Leipzig-Geithain!

"Die Machbarkeitsstudie soll zeigen, was mit dem vorhandenen Budget noch möglich ist", so Infrastrukturministerin Regina Kraushaar (62, CDU).

Das Ergebnis: Um die gesteckten Ausbau-Ziele zu erreichen - künftig 75 Züge am Tag (aktuell ca. 60), zur Hauptverkehrszeit von 6-8 und 15-18 Uhr halbstündige Verbindungen (aktuell stündlich) und Anbindung an den Fernverkehr -, müsste der Nordabschnitt auf mindestens 24 Kilometern zweigleisig ausgebaut werden, damit die Züge aneinander vorbei fahren können.

Aktuell vorhanden sind nur sechs. Kosten: 531 Millionen Euro.