Fliegendes Hightech-Labor: Wissenschaftler forschen in Sachsen am Treibstoff der Zukunft

Kamenz - In Sachsen hebt bald die Zukunft ab. Die TU Dresden präsentierte am Donnerstag auf dem Flugplatz Kamenz ihr spektakuläres neues Forschungsflugzeug. Was aussieht wie ein kleiner Flieger, ist in Wahrheit ein europaweit einzigartiges fliegendes Hightech-Labor für klimafreundliches Fliegen. Hier soll die Luftfahrt neu erforscht werden - ohne Kerosin, aber mit jeder Menge Vision.

Im Hänger des Flugplatzes wurde das neue fliegende Labor präsentiert. © Ove Landgraf

Für Maik Gude (55), Direktor vom Institut für Leichtbau und Kunststofftechnik, ist klar: "Das ist ein Meilenstein." Acht Jahre Arbeit stecken in dem Projekt. "Der Weg hierher war ganz sicher nicht einfach, aber wir feiern unser fliegendes Reallabor."

Die Idee: Verschiedene Antriebe, zum Beispiel elektrisch, mit Wasserstoff oder kombiniert, werden direkt im Flug getestet. Einfach gesagt: Statt nur im Labor zu tüfteln, schauen die Forscher jetzt, was wirklich in der Luft funktioniert.

"Wir schließen die Lücke zwischen Theorie und Praxis", so Gude. Auch Johannes Markmiller (48), Inhaber der Professur für Luftfahrttechnik an der TU, schwärmt: "Das ist für uns der Schlüssel zur klimaneutralen Luftfahrt. Wir können hier unter realen Bedingungen die Grenzen verschieben."

Das Flugzeug, eine Diamond DA62 MPP, hat eine Spannweite von rund 14,7 Metern und erreicht bis zu 372 km/h. Bis zu zehn Stunden bleibt es in der Luft.