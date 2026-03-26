Kurz vor Ostern: Vier Zentimeter Neuschnee in Sachsen

Oberwiesenthal - Frühling, wo bist du? Eine Woche vor Ostern ist im Erzgebirge erst einmal der Winter zurück, inklusive mehreren Zentimetern Neuschnee.

Auf dem Marktplatz in Oberwiesenthal lag in der Nacht zu Donnerstag eine dünne Schneedecke. © André März

Diesen Wintereinbruch, nur wenige Tage nach dem kalendarischen Frühlingsanfang haben wir dem Tief Marlis zu verdanken, das kalte Polarluft über Sachsen pustet. Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt hat es in der Nacht zu Mittwoch auf dem Fichtelberg und in Oberwiesenthal Schneefälle gegeben. Etwa vier Zentimeter Neuschnee sind auf Sachsens höchstem Berg liegengeblieben.

Starker Wind hat den Wintereinbruch noch ungemütlicher gemacht. Die gefühlten Temperaturen liegen niedriger als was das Thermometer anzeigt und es gibt Schneeverwehungen.

Eine Rückkehr vom Frühling ist im Moment auch noch nicht in Sicht. Der Deutsche Wetterdienst warnt in den höheren Lagen aktuell noch vor Glätte und leichtem Frost bei minus 3 Grad. Auch der Wind bleibt uns am Donnerstag noch erhalten. Es können Böen von bis zu 60 km/h auftreten, am Nachmittag auch mit Graupel-Gewittern. In den Gebirgen sind immer mal wieder Schneefälle möglich.