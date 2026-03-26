Rückschlag für Sachsens Kultusminister: Bundesländer setzen weiter auf Lehrer-Verbeamtung

Kultusminister Conrad Clemens (42, CDU) will keine Lehrer mehr verbeamten. © Robert Michael

Trotz Rückschlag bleibt der Minister aber bei seiner Meinung.

"Wir müssen neu über das Thema Verbeamtung nachdenken, auch bei Lehrkräften. Guter Unterricht hängt nicht vom Beschäftigungsverhältnis der Lehrkraft ab und wenn wir ehrlich sind, können wir uns die finanzielle Belastung für die öffentlichen Haushalte nicht mehr leisten", sagt er zu TAG24 im Landtag.

Hintergrund seines Vorstoßes sind die hohen Pensionskosten gewesen, die durch die Verbeamtung der Lehrer auflaufen. Er bedauert es, dass es aktuell für seinen Vorschlag eines gemeinsamen Weges keine Mehrheit in der KMK gibt.

Clemens: "Mit Blick auf die 2030 auslaufende Regelung in Sachsen werde ich das Thema in zwei Jahren erneut einbringen."