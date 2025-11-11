Feuerwehr probt "Worst Case"-Szenario in Freiberg: Zug knallt mit Auto zusammen, mehrere Verletzte

Freiberg - Zahlreiche Feuerwehrleute im Einsatz, zwei zerstörte Autos, ein Bahn-Crash, mehrere Verletzte: Auf dem Gelände der Freiberger Eisenbahngesellschaft (FEG) wurde am Dienstag ein schwerer Unfall auf einem Bahnübergang nachgestellt.

Dramatische Bilder, aber zum Glück nur eine Übung: Auf dem Gelände der Freiberger Eisenbahngesellschaft (FEG) probten Feuerwehr und Rettungskräfte für den Ernstfall. © Freiberger Eisenbahngesellschaft mbH

"Das Szenario umfasste zwei verunfallte Pkw – einer direkt vor dem Zug auf dem Bahnübergang, der andere auf dem Dach liegend – sowie einen Triebwagen", teilte das Eisenbahnunternehmen mit.

Insgesamt wurden sieben verletzte Personen simuliert, darunter auch eingeschlossene Fahrzeuginsassen und traumatisierte Zeugen.

Die Feuerwehr hatte alle Hände voll zu tun. Die Kameraden aus Freiberg übernahmen die Rettung der Beteiligten. Gleichzeitig unterstütze der Notfallmanager der Freiberger Eisenbahngesellschaft die Evakuierung der Fahrgäste.

Die Übung war ein voller Erfolg - alle "Verletzten" konnten erfolgreich geborgen und dem Rettungsdienst übergeben werden. Außerdem konnte eine ausgelaufene Flüssigkeit, die aus der Bahn austrat, beseitigt werden.