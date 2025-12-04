Serien-Laubenknacker in Freiberg geschnappt: Gärtner bleiben auf Schäden sitzen

Freiberg - Ein Serieneinbrecher (24) hat in Freiberg über Monate ganze Kleingartenanlagen unsicher gemacht . Jetzt ist klar: Die Polizei hat ihn erwischt. Für die betroffenen Gartenfreunde bedeutete die Einbruchs-Serie vor allem eins: Ärger und hohe Kosten.

Die Kleingartenanlage in der Peter-Schmohl-Straße war besonders oft betroffen © Kristin Schmidt

Bianka Gothe (52) vom Regionalverband der Gartenfreunde Freiberg erklärt: "Leider hatte niemand der Betroffenen eine sogenannte Laubenversicherung. So bleiben die Gärtner jetzt auf den Schäden sitzen."

Ihr Appell ist deutlich: "Wir raten immer wieder: Schließt eine Laubenversicherung ab, denn so seid ihr im Einbruchsfall geschützt. Man sollte aber auch aufpassen, dass man nicht unterversichert ist."

Und die schlechte Nachricht: "Aktuell sind schon wieder zwei weitere Einbruchsserien am Laufen."

Die Polizei hatte immer wieder vor der Serie gewarnt. Jetzt steht fest: Der 24-Jährige war zum Tatzeitpunkt wohnungslos und "nutzte die Beute zum Eigenverbrauch, als Tatmittel für weitere Einbrüche oder um sie gewinnbringend zu veräußern", so die Polizei.