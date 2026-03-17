Fackelte fast eine Tankstelle ab: Polizei schnappt Feuerteufel

Freiberg - Seit Monaten brennen in Freiberg immer wieder Container - zuletzt fackelte eine Papiertonne neben einer Tankstelle ab. Die Flammen griffen auf das Gebäude über. Glücklicherweise konnte die Feuerwehr eine Brandkatastrophe verhindern. Die Polizei suchte mit Hochdruck nach dem Täter - nun konnten sie den Feuerteufel (37) endlich schnappen!

Die Feuerwehr musste Anfang des Jahres einen Brand an einer Tankstelle in Freiberg löschen. Der Brandstifter (37) konnte nun von der Polizei ermittelt werden. (Symbolbild) © 123rf/huettenhoelscher

Anfang Januar ging auf einem Tankstellengelände in der Olbernhauer Straße eine Papiertonne in Flammen auf. Mitten in der Nacht hatte ein damals Unbekannter das Feuer gelegt. "Der Brand hatte Teile des Tankstellengebäudes beschädigt", so die Polizei.

Glücklicherweise konnte die Feuerwehr die Flammen schnell löschen. Es entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro. Vom Täter fehlte zunächst jede Spur.

Die Beamten hatten zudem mehrere Containerbrände aufzuklären - seit Herbst 2025 kam es immer wieder zu Brandstiftungen. Ein möglicher Zusammenhang zum Tankstellen-Brand konnte nicht ausgeschlossen werden.

Einige Wochen später hatte die Polizei einen Verdächtigen. "Im Zuge der Ermittlungen zur Tat auf dem Tankstellengelände sowie zu weiteren, seit Herbst 2025 andauernden Containerbränden rückte in den vergangenen Wochen ein 37-Jähriger in den Fokus", heißt es.