Fackelte fast eine Tankstelle ab: Polizei schnappt Feuerteufel
Freiberg - Seit Monaten brennen in Freiberg immer wieder Container - zuletzt fackelte eine Papiertonne neben einer Tankstelle ab. Die Flammen griffen auf das Gebäude über. Glücklicherweise konnte die Feuerwehr eine Brandkatastrophe verhindern. Die Polizei suchte mit Hochdruck nach dem Täter - nun konnten sie den Feuerteufel (37) endlich schnappen!
Anfang Januar ging auf einem Tankstellengelände in der Olbernhauer Straße eine Papiertonne in Flammen auf. Mitten in der Nacht hatte ein damals Unbekannter das Feuer gelegt. "Der Brand hatte Teile des Tankstellengebäudes beschädigt", so die Polizei.
Glücklicherweise konnte die Feuerwehr die Flammen schnell löschen. Es entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro. Vom Täter fehlte zunächst jede Spur.
Die Beamten hatten zudem mehrere Containerbrände aufzuklären - seit Herbst 2025 kam es immer wieder zu Brandstiftungen. Ein möglicher Zusammenhang zum Tankstellen-Brand konnte nicht ausgeschlossen werden.
Einige Wochen später hatte die Polizei einen Verdächtigen. "Im Zuge der Ermittlungen zur Tat auf dem Tankstellengelände sowie zu weiteren, seit Herbst 2025 andauernden Containerbränden rückte in den vergangenen Wochen ein 37-Jähriger in den Fokus", heißt es.
Freiberger Feuerteufel gibt Brandstiftungen zu
Die Beamten holten sich einen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung des Deutschen. Am 12. März durchsuchten die Ermittler schließlich die Wohnung des 37-Jährigen. Dabei stellten sie mehrere Beweise sicher.
Zudem gab der Mann die Brandstiftungen an der Tankstelle sowie weiteren Containerbränden zu. "Zu seinem Motiv machte der Mann keine Angaben", teilt die Polizei mit. Einen Haftbefehl gab es nicht - allerdings laufen die Ermittlungen gegen den Feuerteufel weiter.
Wer für die weiteren Containerbrände verantwortlich ist, steht noch nicht fest. Seit Herbst 2025 zählte die Polizei 24 derartige Brandstiftungen.
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