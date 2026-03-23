Hier lassen sie in Sachsen den Whisky im Stollen reifen

Freiberg (Sachsen) - Tief unter Freiberg , auf der ersten Sohle des alten Silberbergwerks "Reiche Zeche", reift ein Whisky, der alles andere als gewöhnlich ist.

Manufaktur-Chef Hans-Michael Eßlinger (70) muss beim Prüfen der Whisky-Fässer gebückt stehen - denn im Stollen ist es eng. © Jennifer Brückner/dpa

Der Abstieg erfolgt dabei im Förderkorb 147 Meter in die Tiefe. Dann führt ein schmaler Stollen zu einer Tür mit der Aufschrift "Sprengmittellager". Doch dahinter lagert nicht etwa Dynamit, sondern 16 Eichenfässer gefüllt mit Whisky der Freiberger Whisky Manufaktur.

Im Bergwerk soll die Spirituose besonders gut reifen. Woran das liegt, wird noch erforscht, weiß Hans-Michael Eßlinger (70).

Der Diplom-Ingenieur für Brauwesen und Getränketechnologie war viele Jahre Chef der Freiberger Brauerei und vor etwa zehn Jahren Mitbegründer der Whisky Manufaktur.

"Whisky ist der große Bruder vom Bier. Es sind die gleichen Rohstoffe, nur ohne Hopfen. Und es ist mit der Destillation eine Stufe mehr als beim Bier", erklärt Eßlinger.