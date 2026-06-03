Freibergs neu gewählter Stadtchef muss vor Gericht

Freiberg - Hat die monatelange Hängepartie um die Freiberger Rathausspitze endlich ein Ende?

Philipp Preißler (41) gewann im zweiten Wahlgang klar das Rennen um das Amt des Oberbürgermeisters der Silberstadt. © PR/Archiv

Am 23. Juni wird am Chemnitzer Verwaltungsgericht die Anfechtungsklage gegen die Wahl des Oberbürgermeisters von Freiberg verhandelt.

Die 5. Kammer wird die mündliche Verhandlung durchführen.

Auch Philipp Preißler (41) ist beigeladen. Ihn hatten die Einwohner der Silberstadt bereits am 26. Oktober zu ihrem neuen Stadtoberhaupt gewählt.

Der Kandidat der Freien Wähler konnte allerdings bis heute das Amt nicht antreten, da der Urnengang angefochten wurde.