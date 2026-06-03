Freibergs neu gewählter Stadtchef muss vor Gericht
Freiberg - Hat die monatelange Hängepartie um die Freiberger Rathausspitze endlich ein Ende?
Am 23. Juni wird am Chemnitzer Verwaltungsgericht die Anfechtungsklage gegen die Wahl des Oberbürgermeisters von Freiberg verhandelt.
Die 5. Kammer wird die mündliche Verhandlung durchführen.
Auch Philipp Preißler (41) ist beigeladen. Ihn hatten die Einwohner der Silberstadt bereits am 26. Oktober zu ihrem neuen Stadtoberhaupt gewählt.
Der Kandidat der Freien Wähler konnte allerdings bis heute das Amt nicht antreten, da der Urnengang angefochten wurde.
Das Landratsamt hatte zwar die Einwände abgewiesen. Doch die Kläger stemmen sich gegen den Beschluss. "Ich blicke optimistisch der Verhandlung entgegen. Ich möchte danach zügig mein Amt antreten, für das ich gewählt bin", sagt Preißler.
Titelfoto: Bildmontage: PR/Archiv, Ralph Kunz